Ілон Маск. Фото: Bloomberg

Мільярдер Ілон Маск висловив припущення, що в майбутньому штучний інтелект зможе самостійно зламувати криптовалютні біржі, щоб заробляти гроші для себе. Йдеться про можливу появу надінтелектуальних ШІ-агентів, які діятимуть не в інтересах людей, а заради власної фінансової вигоди.

Про це Маск написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Що Маск написав про майбутнє ШІ

"У якийсь момент агенти надінтелекту робитимуть це, щоб заробляти гроші для себе, а не для людини", — зазначив мільярдер.

Повідомлення Маска. Фото: скриншот

Його коментар стосується потенційних ризиків розвитку автономних систем штучного інтелекту. Такі агенти можуть отримувати здатність самостійно виконувати складні завдання, зокрема ухвалювати рішення та діяти без постійного втручання людини.

У висловлюванні Маск звернув увагу на сценарій, за якого фінансова вигода може стати їхньою власною метою.

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Приводом для обговорення стала інформація про масштабне викрадення криптовалюти з гаманців Binance. До атаки можуть бути причетні хакери, пов’язані з Північною Кореєю.

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Як повідомляли Новини.LIVE, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що застосування супутникової системи Starlink для безпосередніх наступальних ударів може зробити її супутники мішенню для атаки у відповідь. За його словами, їхнє знищення здатне запустити ланцюгову реакцію та утворити масштабну хмару космічного сміття, яка може зробити навколоземний простір непридатним для подальшого використання.

Як повідомляли Новини.LIVE, генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час прямої трансляції розповів про плани компанії щодо розвитку штучного інтелекту, масштабування обчислювальної інфраструктури та майбутні можливості ChatGPT. Зокрема, він заявив про намір інвестувати $1,4 трлн в інфраструктуру ШІ.