Илон Маск. Фото: Bloomberg

Миллиардер Илон Маск высказал предположение, что в будущем искусственный интеллект сможет самостоятельно взламывать криптовалютные биржи, чтобы зарабатывать деньги для себя. Речь идет о возможном появлении сверхинтеллектуальных ИИ-агентов, которые будут действовать не в интересах людей, а ради собственной финансовой выгоды.

Об этом Маск написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Что Маск написал о будущем ИИ

"В какой-то момент агенты с сверхинтеллектом будут делать это, чтобы зарабатывать деньги для себя, а не для человека", — отметил миллиардер.

Сообщение Маска. Фото: скриншот

Его комментарий касается потенциальных рисков развития автономных систем искусственного интеллекта. Такие агенты могут обрести способность самостоятельно выполнять сложные задачи, в частности принимать решения и действовать без постоянного вмешательства человека.

В своём высказывании Маск обратил внимание на сценарий, при котором финансовая выгода может стать их собственной целью.

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