Сэм Альтман раскрыл планы OpenAI в отношении искусственного интеллекта

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал о будущем видении искусственного интеллекта. Кроме того, он раскрыл, какие были ошибки компании.

Об этом Сэм Альтман сообщил во время прямой трансляции, передает Business Insider.

Будущий искусственный интеллект

Недавно состоялась прямая трансляция с Альтманом, где он отвечал на вопросы пользователей, признал коммуникационные ошибки, рассказал о работе над масштабированием инфраструктуры и поделился планами компании на ближайшие годы.

Основные заявления гендиректора OpenAI

"Наше стремление состоит в том, чтобы построить фабрику инфраструктуры, где мы сможем создавать один гигаватт вычислительной мощности в неделю"

OpenAI планирует вложить 1,4 трлн долларов в развитие инфраструктуры ИИ, что соответствует около 30 гигаватт вычислительной мощности.

Альтман имеет целью расширить масштаб и снизить стоимость одного цикла оборудования до 20 млрд долларов в течение пяти лет.

"Жаль, что я не привел примера, кроме эротики"

Гендиректор OpenAI объяснил, что недавно неудачно сформулировал одно из своих сообщений, что в ChatGPT позволят контент 18+. По его словам, компания хочет предоставить пользователям больше возможностей, но и также сохранить этические нормы.

"Мы хотим относиться к нашим взрослым пользователям как к взрослым", — отметил он.

"Мы не собираемся делать что-то вроде продажи героина, даже если вы подпишете обязательство. Но да, если ваш возраст подтвержден, вы получите достаточно много гибкости"

Альтман отметил, что даже с проверкой возраста ChatGPT не будет допускать опасного или аморального контента.

"Гораздо полезнее сказать, что наше намерение — к марту 2028 года иметь действительно автоматизированного исследователя ИИ"

Гендиректор OpenAI отметил, что планирует отойти от теоретических дискуссий об общем ИИ и сосредоточиться на практических задачах.

Компания стремится создать автоматизированного исследователя ИИ до марта 2028 года.

Напомним, недавно ChatGPT получил 10 тыс. долларов на торговлю криптовалютой, однако за неделю было потеряно 7 200 долларов.

Ранее OpenAI представила веб-браузер ChatGPT Atlas. Он уже доступен для пользователей macOS.