Сем Альтман розкрив плани OpenAI щодо штучного інтелекту

Сем Альтман. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів про майбутнє бачення штучного інтелекту. Крім того, він розкрив, які були помилки компанії.

Про це Сем Альтман повідомив під час прямої трансляції, передає Business Insider.

Майбутній штучний інтелект

Нещодавно відбулася пряма трансляція з Альтманом, де він відповідав на запитання користувачів, визнав комунікаційні помилки, розповів про роботу над масштабуванням інфраструктури та поділився планами компанії на найближчі роки.

Основні заяви гендиректора OpenAI

"Наше прагнення полягає в тому, щоб побудувати фабрику інфраструктури, де ми зможемо створювати один гігават обчислювальної потужності на тиждень"

OpenAI планує вкласти 1,4 трлн доларів у розвиток інфраструктури ШІ, що відповідає близько 30 гігаватів обчислювальної потужності.

Альтман має на меті розширити масштаб і знизити вартість одного циклу обладнання до 20 млрд доларів протягом п’яти років.

"Шкода, що я не навів прикладу, окрім еротики"

Гендиректор OpenAI пояснив, що нещодавно невдало сформулював один із своїх дописів, що у ChatGPT дозволять контент 18+. За його словами, компанія хоче надати користувачам більше можливостей, але й також зберегти етичні норми.

"Ми хочемо ставитися до наших дорослих користувачів як до дорослих", — зауважив він.

"Ми не збираємося робити щось на кшталт продажу героїну, навіть якщо ви підпишете зобов’язання. Але так, якщо ваш вік підтверджено, ви отримаєте досить багато гнучкості"

Альтман зазначив, що навіть із перевіркою віку ChatGPT не допускатиме небезпечного чи аморального контенту.

"Набагато корисніше сказати, що наш намір — до березня 2028 року мати справді автоматизованого дослідника ШІ"

Гендиректор OpenAI зауважив, що планує відійти від теоретичних дискусій про загальний ШІ та зосередитися на практичних завданнях.

Компанія прагне створити автоматизованого дослідника ШІ до березня 2028 року.

