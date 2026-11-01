Танкер в морі. Фото ілюстративне: Reuters

У ніч проти 31 жовтня шведська поліція провела операцію на вантажному судні біля північно-західного узбережжя острова Готланд. Екіпаж судна, яке пов'язують із російськими гібридними операціями, складався з громадян Росії.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на шведський телеканал TV4.

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Шведська поліція провела нічний рейд біля Готланду

Спецпідрозділ поліції піднявся на борт суховантажного судна завдовжки понад 80 метрів, щоб перевірити членів екіпажу та їхні документи.

"Ми перебували на борту вночі та перевіряли екіпаж і їхні проїзні документи", — повідомила речниця поліції Стокгольмського регіону Каріна Скагерлінд.

За даними джерела, судно належить компанії, діяльність якої раніше перевіряли у зв'язку з можливими російськими розвідувальними та гібридними операціями. Компанія має представництво в російському Калінінграді, де, за власними даними, набирає екіпажі.

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Судна компанії раніше опинялися поблизу місць, де в європейських країнах фіксували появу невідомих безпілотників. Дані морського моніторингу вказували на незрозуміле перебування цих кораблів у відповідних районах. Слідчі розглядали версію, що судна могли використовувати як бази для безпілотників російських спецслужб.

Європейські розвідувальні джерела вважають, що судна компанії з високою ймовірністю діють в інтересах російської держави.

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