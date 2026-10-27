У Швеції затримали ексдепутата Дмитра Святаша, засудженого в Україні

Ексдепутат Дмитро Святаш. Фото: focus.ua

У Швеції затримали колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, засудженого в Україні за виправдання російської агресії та шахрайство. Наразі він перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання Міграційного управління Швеції в Мьорсте.

Про це повідомляє Expressen, передає Новини.LIVE.

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Чому ексдепутату заборонили в’їзд до Швеції

До Швеції депутат прибув минулого тижня, а в четвер приземлився в аеропорту Арланда. За словами адвоката Марка Сафаряна, Святаш приїхав до Стокгольма, щоб відвідати концерт Стіві Вандера. Однак під час паспортного контролю його затримала прикордонна поліція та заборонила в’їзд до Швеції.

Святаш має українське та російське громадянство, проте на кордоні, за повідомленнями, пред’явив український паспорт. Адвокат пояснив, що офіційною підставою для відмови у в’їзді стало рішення Польщі про заборону повторного в’їзду. За його словами, відповідну інформацію внесли до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

Водночас Сафарян вважає, що затримання має політичне підґрунтя. У своїй апеляційній скарзі він також зазначив, що його клієнт виступає проти екстрадиції до України.

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Улітку 2024 року український суд заочно засудив Дмитра Святаша до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у виправданні збройної агресії Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень. Крім того, з 2023 року колишнього депутата підозрюють у державній зраді.

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