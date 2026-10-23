Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

На Волині контррозвідка СБУ спільно з прикордонниками викрила та затримала колишню медсестру з Донецька, яка воювала за Росію, а тепер намагалася виїхати до Європейського Союзу. Для цього жінка навіть спеціально приїхала в Україну, щоб оформити закордонний паспорт. Наразі зловмисниця перебуває під вартою за підозрою в державній зраді.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Служби безпеки України.

Реклама

Українка з Донецька перейшла на бік армії РФ

До початку повномасштабного вторгнення жінка мешкала в Донецьку, де працювала медичною сестрою в обласній клінічно-психіатричній лікарні.

Наприкінці лютого 2022 року вона ухвалила рішення добровільно перейти на бік ворога. Жінка вступила до лав 91-го окремого стрілецького полку, що належить до 1-го армійського корпусу Південного військового округу Російської Федерації. Під час служби в окупаційних військах вона отримала військове звання "сержант" і продовжувала воювати проти Збройних сил України аж до серпня 2024 року.

Згодом вона прийняла рішення звільнитись зі збройних угруповань країни-агресора та покинути тимчасово окуповану територію Донеччини.

Читайте також:

Жінка хотіла виїхати на постійне місце проживання до однієї з країн Європейського Союзу. Однак для легалізації за кордоном їй був потрібен чинний український закордонний паспорт. Щоб поновити цей документ, жінка вирушила до України. Маршрут зловмисниці пролягав через територію Білорусі. Контррозвідка викрила її безпосередньо під час проходження контролю на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Доманове".

Співробітники Служби безпеки України задокументували факт перетину державного кордону та простежили за фігуранткою до Ковеля. Саме там, в одному з місцевих готелів, де жінка тимчасово зупинилася, її і затримали. Під час обшуку в номері правоохоронці виявили беззаперечні докази її співпраці з ворого.

У неї при собі були російські рублі, паспорт громадянина РФ, військові квитки російської армії та посвідчення ветерана російської армії.

Вилучені документи. Фото: СБУ

На підставі зібраних матеріалів слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою без права на внесення застави.

За цей злочин законодавство передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексну операцію реалізували волинські співробітники СБУ спільно з Державною прикордонною службою, а процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України затримала в Києві 18-річного агента ФСБ, який за гроші намагався оформити та запустити для окупантів 148 терміналів Starlink. Цими супутниковими системами росіяни планували забезпечити зв'язок своїм підрозділам під час боїв на Донеччині та Запоріжжі.

Одночасно на Запоріжжі слідчі заочно оголосили підозру у воєнних злочинах представнику окупаційної влади, який керував облавами та репресіями проти місцевих релігійних громад.

Ще одну ворожу інформаторку взяли на гарячому в Одесі. Жінка на замовлення російських спецслужб вистежувала координати під майбутні прильоти. Для цього вона каталася міськими маршрутками й нишком знімала на телефон військові об’єкти, морський порт та промислові підприємства. Силовики схопили навідницю просто під час чергової фоторозвідки біля потенційної цілі.