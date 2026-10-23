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Главная Новости дня Изменница из Донецка приехала за загранпаспортом и попалась СБУ

Изменница из Донецка приехала за загранпаспортом и попалась СБУ

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23 октября 2026 11:59
Контрразведка СБУ разоблачила ветеранку армии РФ на границе с Беларусью СБУ
Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

На Волыни контрразведка СБУ совместно с пограничниками разоблачила и задержала бывшую медсестру из Донецка, которая воевала за Россию, а теперь пыталась уехать в Европейский Союз. Для этого женщина даже специально приехала в Украину, чтобы оформить загранпаспорт. В настоящее время злоумышленница находится под стражей по подозрению в государственной измене.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

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Украинка из Донецка перешла на сторону армии РФ

До начала полномасштабного вторжения женщина проживала в Донецке, где работала медицинской сестрой в областной клиническо-психиатрической больнице.

В конце февраля 2022 г она приняла решение добровольно перейти на сторону врага. Женщина вступила в ряды 91-го отдельного стрелкового полка , принадлежащего к 1-му армейскому корпусу Южного военного округа Российской Федерации. Во время службы в оккупационных войсках она получила воинское звание "сержант" и продолжала воевать против Вооруженных сил Украины вплоть до августа 2024 года.

Впоследствии она приняла решение освободиться из вооруженных группировок страны-агрессора и покинуть временно оккупированную территорию Донбасса.

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Женщина хотела уехать на постоянное место жительства в одну из стран Европейского Союза. Однако для легализации за границей ей потребовался действующий украинский загранпаспорт. Чтобы восстановить этот документ, женщина отправилась в Украину. Маршрут злоумышленницы пролегал через территорию Беларуси. Контрразведка разоблачила ее непосредственно при прохождении контроля на международном автомобильном пункте пропуска "Доманово".

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт пересечения государственной границы и проследили за фигуранткой в Ковель. Там же, в одной из местных гостиниц, где женщина временно остановилась, ее и задержали. Во время обыска в номере правоохранители обнаружили неопровержимые доказательства ее сотрудничества со врагом.

У нее при себе были русские рубли, паспорт гражданина РФ, военные билеты русской армии и удостоверение ветерана русской армии.

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Удалены документы. Фото: СБУ

На основании собранных материалов следователи сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Она находится под стражей без права на внесение залога.

За это преступление законодательство предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Комплексную операцию реализовали волынские сотрудники СБУ совместно с Государственной пограничной службой, а процессуальное руководство осуществляла Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Новини.LIVE информировали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве 18-летнего агента ФСБ, который за деньги пытался оформить и запустить для оккупантов 148 терминалов Starlink. Этими спутниковыми системами россияне планировали обеспечить связь своим подразделениям во время боев в Донецкой и Запорожье.

Одновременно в Запорожье следователи заочно объявили подозрение в военных преступлениях представителю оккупационных властей, руководившему облавами и репрессиями против местных религиозных общин.

Еще одну вражескую информаторку взяли с поличным в Одессе. Женщина по заказу российских спецслужб выслеживала координаты под предстоящие прилеты. Для этого она каталась по городским маршруткам и втихаря снимала на телефон военные объекты, морской порт и промышленные предприятия. Силовики схватили наводницу прямо во время очередной фоторазведки у потенциальной цели.

СБУ российские войска госизмена Коллаборант Донецк
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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