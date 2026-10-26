Колаборант Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру так званому очільнику окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо та двом його спільникам через незаконне вивезення українських дітей до Криму. За даними слідства, у жовтні 2022 року вони організували переміщення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих санаторіїв на півострові.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Реклама

Повідомлення про підозру Сальдо. Фото: СБУ

Сальдо організував вивезення дітей із Херсона

За інформацією слідства, 7 жовтня 2022 року учнів ліцею автобусами доставили до річкового порту Херсона. Звідти їх катерами переправили на лівий берег Дніпра, де на дітей чекав транспорт для подальшого перевезення до окупованого Криму.

До організації незаконного переміщення Сальдо залучив колишнього російського військовослужбовця Віктора Логінова, який обіймав посаду так званого заступника директора ліцею.

Логінов вносив фіктивні відомості до документації навчального закладу, щоб приховати незаконне вивезення дітей.

Читайте також:

Третій підозрюваний — викладач ліцею Микола Долженко, який супроводжував учнів протягом усього маршруту до Криму.

Покарання для Сальдо та його спільників

Слідчі заочно повідомили трьом фігурантам про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, їхні дії порушують статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє незаконне примусове переміщення людей з окупованих територій.

Підозрювані наразі перебувають на тимчасово окупованій території України й тому всі заходи щодо них є заочними. При цьому правоохоронці продовжують заходи для притягнення їх до відповідальності.

Зазначимо, що в іншому кримінальному провадженні Сальдо заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Місцеві жителі тривалий час залишаються без стабільного доступу до води, продуктів, електроенергії та медичної допомоги. Через бойові дії й окупацію можливості виїхати з міста майже немає.

Також Новини.LIVE писав, що омбудсман Дмитро Лубінець анонсував новий механізм контролю за виконанням домовленостей щодо Олешок. Він має допомогти перевіряти дотримання погоджених умов і реагувати у разі їх порушення.