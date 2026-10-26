Коллаборант Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о новом подозрении так называемому главе оккупационной администрации Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его сообщникам из-за незаконного вывоза украинских детей в Крым. По данным следствия, в октябре 2022 года они организовали перемещение учащихся Херсонского профессионального судостроительного лицея в так называемые санатории на полуострове.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора.

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Сообщение о подозрении Сальдо. Фото: СБУ

Сальдо организовал вывоз детей из Херсона

По информации следствия, 7 октября 2022 года учащихся лицея автобусами доставили в речной порт Херсона. Оттуда их катерами переправили на левый берег Днепра, где детей ожидал транспорт для дальнейшей перевозки в оккупированный Крым.

К организации незаконного перемещения Сальдо привлек бывшего российского военнослужащего Виктора Логинова, который занимал должность так называемого заместителя директора лицея.

Логинов вносил фиктивные сведения в документацию учебного заведения, чтобы скрыть незаконный вывоз детей.

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Третий подозреваемый — преподаватель лицея Николай Долженко, который сопровождал учащихся на протяжении всего маршрута в Крым.

Наказание для Сальдо и его сообщников

Следователи заочно сообщили трем фигурантам о подозрении в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, их действия нарушают статью 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает незаконное принудительное перемещение людей с оккупированных территорий.

Подозреваемые в настоящее время находятся на временно оккупированной территории Украины, поэтому все меры в отношении них осуществляются заочно. При этом правоохранители продолжают принимать меры для привлечения их к ответственности.

Отметим, что в рамках другого уголовного производства Сальдо заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о критической гуманитарной ситуации во временно оккупированных Алешках Херсонской области. Местные жители длительное время остаются без стабильного доступа к воде, продуктам, электроэнергии и медицинской помощи. Из-за боевых действий и оккупации возможности выехать из города практически нет.

Также Новини.LIVE писал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец анонсировал новый механизм контроля за выполнением договоренностей относительно Алешек. Он должен помочь проверять соблюдение согласованных условий и реагировать в случае их нарушения.