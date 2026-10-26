Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вывоз детей из Херсона: Сальдо предъявлено новое подозрение

Вывоз детей из Херсона: Сальдо предъявлено новое подозрение

Ua ru
26 октября 2026 14:31
Сальдо уведомили о подозрении в совершении военного преступления против детей российские СМИ
Коллаборант Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о новом подозрении так называемому главе оккупационной администрации Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его сообщникам из-за незаконного вывоза украинских детей в Крым. По данным следствия, в октябре 2022 года они организовали перемещение учащихся Херсонского профессионального судостроительного лицея в так называемые санатории на полуострове.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора.

Реклама
Владимир Сальдо
Сообщение о подозрении Сальдо. Фото: СБУ

Сальдо организовал вывоз детей из Херсона

По информации следствия, 7 октября 2022 года учащихся лицея автобусами доставили в речной порт Херсона. Оттуда их катерами переправили на левый берег Днепра, где детей ожидал транспорт для дальнейшей перевозки в оккупированный Крым.

К организации незаконного перемещения Сальдо привлек бывшего российского военнослужащего Виктора Логинова, который занимал должность так называемого заместителя директора лицея.

Логинов вносил фиктивные сведения в документацию учебного заведения, чтобы скрыть незаконный вывоз детей.

Читайте также:

Третий подозреваемый — преподаватель лицея Николай Долженко, который сопровождал учащихся на протяжении всего маршрута в Крым.

Наказание для Сальдо и его сообщников

Следователи заочно сообщили трем фигурантам о подозрении в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, их действия нарушают статью 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает незаконное принудительное перемещение людей с оккупированных территорий.

Подозреваемые в настоящее время находятся на временно оккупированной территории Украины, поэтому все меры в отношении них осуществляются заочно. При этом правоохранители продолжают принимать меры для привлечения их к ответственности.

Отметим, что в рамках другого уголовного производства Сальдо заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о критической гуманитарной ситуации во временно оккупированных Алешках Херсонской области. Местные жители длительное время остаются без стабильного доступа к воде, продуктам, электроэнергии и медицинской помощи. Из-за боевых действий и оккупации возможности выехать из города практически нет.

Также Новини.LIVE писал, что омбудсмен Дмитрий Лубинец анонсировал новый механизм контроля за выполнением договоренностей относительно Алешек. Он должен помочь проверять соблюдение согласованных условий и реагировать в случае их нарушения.

СБУ Крым Офис генерального прокурора Херсонская область Владимир Сальдо похищенные Россией дети уголовная ответственность
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации