В Швеции задержали экс-депутата Дмитрия Святаша, осуждённого в Украине

Экс-депутат Дмитрий Святаш. Фото: focus.ua

В Швеции задержали бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша, осужденного в Украине за оправдание российской агрессии и мошенничество. В настоящее время он находится под стражей в центре временного содержания Миграционного управления Швеции в Мьёрсте.

Об этом сообщает Expressen, передает Новини.LIVE.

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Почему экс-депутату запретили въезд в Швецию

В Швецию депутат прибыл на прошлой неделе, а в четверг приземлился в аэропорту Арланда. По словам адвоката Марка Сафаряна, Святаш приехал в Стокгольм, чтобы посетить концерт Стиви Уандера. Однако во время паспортного контроля его задержала пограничная полиция и запретила въезд в Швецию.

Святаш имеет украинское и российское гражданство, однако на границе, по сообщениям, предъявил украинский паспорт. Адвокат пояснил, что официальным основанием для отказа во въезде стало решение Польши о запрете повторного въезда. По его словам, соответствующая информация была внесена в общую базу данных стран Шенгенской зоны.

В то же время Сафарян считает, что задержание имеет политическую подоплеку. В своей апелляционной жалобе он также отметил, что его клиент выступает против экстрадиции в Украину.

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Летом 2024 года украинский суд заочно приговорил Дмитрия Святаша к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен. Кроме того, с 2023 года бывшего депутата подозревают в государственной измене.

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