Танкер в море. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на 31 октября шведская полиция провела операцию на грузовом судне у северо-западного побережья острова Готланд. Экипаж судна, которое связывают с российскими гибридными операциями, состоял из граждан России.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на шведский телеканал TV4.

Реклама

Шведская полиция провела ночной рейд у Готланда

Спецподразделение полиции поднялось на борт сухогрузного судна длиной более 80 метров, чтобы проверить членов экипажа и их документы.

"Мы находились на борту ночью и проверяли экипаж и их проездные документы", — сообщила представитель полиции Стокгольмского региона Карина Скагерлинд.

По данным источника, судно принадлежит компании, деятельность которой ранее проверяли в связи с возможными российскими разведывательными и гибридными операциями. Компания имеет представительство в российском Калининграде, где, по собственным данным, набирает экипажи.

Читайте также:

Суда компании ранее оказывались вблизи мест, где в европейских странах фиксировали появление неизвестных беспилотников. Данные морского мониторинга указывали на необъяснимое пребывание этих кораблей в соответствующих районах. Следователи рассматривали версию, что суда могли использоваться в качестве баз для беспилотников российских спецслужб.

Европейские разведывательные источники считают, что суда компании с высокой вероятностью действуют в интересах российского государства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Франкфурте-на-Майне молодежные протесты переросли в масштабные беспорядки, во время которых пострадали более 100 полицейских. Участники беспорядков повредили 17 магазинов, пять из которых разграбили, а для обеспечения порядка привлекли около 1300 полицейских.

Также Новини.LIVE писал, что американская инфлюенсерка Лора Лумер заявила о разочаровании президента США Дональда Трампа отсутствием прогресса в мирных переговорах по Украине. По ее словам, американский лидер пытается организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина для поиска путей завершения войны.