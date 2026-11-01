Акція протесту в Німеччині переросла в погроми. Фото: Reuters

Масові протести молоді, представники якої називають себе "зумерами", завершилися масштабними заворушеннями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина), де постраждали понад 100 поліцейських. Правоохоронці затримали 54 людини, а учасники безладів пошкодили 17 магазинів, п'ять із яких розграбували, а влада федеральної землі Гессен пообіцяла притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ffh.de.

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Поліція на акції протесту. Фото: Reuters

У Франкфурті постраждали понад 100 поліцейських

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Гессен Роман Позек повідомив, що під час нічних заворушень правоохоронці затримали 54 людини віком від 13 до 29 років.

За його словами, постраждали понад 100 поліцейських. Один із правоохоронців зазнав тяжких травм обличчя та втратив зуби після влучання каменя. Для забезпечення правопорядку залучили приблизно 1300 поліцейських. За оцінками правоохоронців, у заворушеннях брали участь від 1000 до 1500 агресивно налаштованих осіб.

Учасники безладів розбивали вітрини, кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю в поліцейських. Загалом пошкоджено 17 торговельних закладів, п'ять із яких розграбували.

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"Я шокований тим, що побачив, і немає сенсу це прикрашати", — заявив Позек.

Міністр наголосив, що подібні випадки насильства повинні мати серйозні правові наслідки.

Протестувальники напали на поліцейських та влаштували погроми. Фото: Reuters

Протести молоді охопили десятки міст Німеччини

Напередодні, 31 жовтня, у понад 30 німецьких містах відбулися демонстрації, організовані молодіжною ініціативою Gen Z regelt.

Учасники вимагали збільшення фінансування освіти, доступнішого житла, зниження вартості життя та посилення соціального захисту. Також молодь виступила проти повернення обов'язкової військової служби.

Більшість денних демонстрацій проходила мирно, однак увечері в окремих містах почалися заворушення. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що учасників нападів на правоохоронців та погромів встановлять і притягнуть до відповідальності.

Зазначимо, що організатори молодіжних протестів дистанціювалися від насильства та заявили, що не підтримують дій радикальних груп.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що учасники акції вимагали зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти та відмови від обов'язкової військової служби. Найбільша демонстрація пройшла в Берліні, де, за оцінками поліції, зібралися близько п'яти тисяч людей.

Також Новини.LIVE писав, що Німецький хокейний союз (DEB) виступив проти повернення збірної Росії на чемпіонат світу 2027 року. У федерації заявили, що допуск росіян після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) створює серйозні безпекові, політичні та економічні ризики для країни-господарки. Наразі DEB спільно з Міжнародною федерацією хокею (IIHF) аналізує правові та практичні наслідки вердикту.