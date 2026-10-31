Масові акції протесту в Німеччині. Фото: butenunbinnen.de

У суботу, 31 жовтня, в Німеччині пройшли масштабні протести молоді проти соціальної та військової політики уряду канцлера Фрідріха Мерца. Демонстрації відбулися в понад 30 містах країни, а найбільша акція в Берліні зібрала близько п'яти тисяч учасників, які вимагали зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти та відмови від нарощування військових витрат.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на tagesschau.de.

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Масові протести молоді охопили Німеччину

Акції організувала молодіжна ініціатива Gen Z regelt, яка закликала німців вийти на вулиці через зростання вартості життя, скорочення соціальних видатків та мілітаризацію.

Учасники вимагають збільшення фінансування шкіл, доступнішої психологічної допомоги, посилення соціального захисту та заходів проти зміни клімату. Окремо демонстранти виступають проти запровадження обов'язкової військової служби та збільшення військових витрат.

Найбільша акція відбулася біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. За оцінками поліції, там зібралися приблизно п'ять тисяч людей. Протести також пройшли в Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті, Ганновері, Бремені та інших містах.

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Попри переважно мирний характер демонстрацій, у низці міст виникли заворушення.

У Берліні ввечері відбулася окрема акція під назвою Gen Z hat genug! ("Поколінню Z досить!"), яка не була частиною протестів ініціативи Gen Z regelt.

Близько 700 її учасників зібралися на площі Розенталерплац. Деякі демонстранти використовували піротехніку, через що поліція посилила заходи безпеки.

У Гамбурзі повідомляли про палаючі барикади та вибухи петард. Правоохоронці оточували окремі групи протестувальників. У Кельні поліція скасувала заплановану ходу через використання піротехніки та порушення заборони на приховування облич.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Німецький хокейний союз (DEB) виступив проти повернення збірної Росії на чемпіонат світу 2027 року. У федерації заявили, що допуск росіян після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) створює серйозні безпекові, політичні та економічні ризики для країни-господарки.

Також Новини.LIVE писав, що німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn залучив незалежних експертів для скорочення затримок поїздів. Однією з пропозицій стало зменшення частоти руху між Берліном і Гамбургом із двох до одного міжміського поїзда на годину. За останні десять років затримки через перевантаження залізничної мережі зросли на 150%, а додатковою проблемою залишається незадовільний стан інфраструктури.