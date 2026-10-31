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Главная Новости дня Зумеры вышли на протесты в Германии: чего они требуют

Зумеры вышли на протесты в Германии: чего они требуют

Ua ru
31 октября 2026 22:44
Массовые протесты в Германии: жители Цумера выступили против политики Мерца butenunbinnen.de
Массовые акции протеста в Германии. Фото: butenunbinnen.de

В субботу, 31 октября, в Германии прошли масштабные протесты молодежи против социальной и военной политики правительства канцлера Фридриха Мерца. Демонстрации состоялись более чем в 30 городах страны, а самая крупная акция в Берлине собрала около пяти тысяч участников, которые требовали снижения стоимости жизни, увеличения финансирования образования и отказа от наращивания военных расходов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на tagesschau.de.

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Массовые протесты молодежи охватили Германию

Акции организовала молодежная инициатива Gen Z regelt, которая призвала немцев выйти на улицы из-за роста стоимости жизни, сокращения социальных расходов и милитаризации.

Участники требуют увеличения финансирования школ, более доступной психологической помощи, усиления социальной защиты и мер по борьбе с изменением климата. Отдельно демонстранты выступают против введения обязательной военной службы и увеличения военных расходов.

Самая крупная акция состоялась возле Бранденбургских ворот в Берлине. По оценкам полиции, там собрались около пяти тысяч человек. Протесты также прошли в Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте, Ганновере, Бремене и других городах.

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Несмотря на преимущественно мирный характер демонстраций, в ряде городов возникли беспорядки.

В Берлине вечером состоялась отдельная акция под названием Gen Z hat genug! ("Поколению Z хватит!"), которая не была частью протестов инициативы Gen Z regelt.

Около 700 ее участников собрались на площади Розенталерплац. Некоторые демонстранты использовали пиротехнику, из-за чего полиция усилила меры безопасности.

В Гамбурге сообщали о горящих баррикадах и взрывах петард. Правоохранители окружали отдельные группы протестующих. В Кельне полиция отменила запланированное шествие из-за использования пиротехники и нарушения запрета на сокрытие лиц.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Немецкий хоккейный союз (DEB) выступил против возвращения сборной России на чемпионат мира 2027 года. В федерации заявили, что допуск россиян после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) создает серьезные риски для безопасности, а также политические и экономические риски для принимающей страны.

Также Новини.LIVE писал, что немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn привлек независимых экспертов для сокращения задержек поездов. Одним из предложений стало уменьшение частоты движения между Берлином и Гамбургом с двух до одного междугороднего поезда в час. За последние десять лет задержки из-за перегрузки железнодорожной сети выросли на 150%, а дополнительной проблемой остается неудовлетворительное состояние инфраструктуры.

Германия митинг протесты Фридрих Мерц зумеры
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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