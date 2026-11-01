Акция протеста в Германии переросла в погромы. Фото: Reuters

Массовые протесты молодежи, представители которой называют себя "зумерами", завершились масштабными беспорядками во Франкфурте-на-Майне (Германия), где пострадали более 100 полицейских. Правоохранители задержали 54 человека, а участники беспорядков повредили 17 магазинов, пять из которых разграбили. Власти федеральной земли Гессен пообещали привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ffh.de.

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Полиция на акции протеста. Фото: Reuters

Во Франкфурте пострадали более 100 полицейских

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек сообщил, что во время ночных беспорядков правоохранители задержали 54 человека в возрасте от 13 до 29 лет.

По его словам, пострадали более 100 полицейских. Один из правоохранителей получил тяжелые травмы лица и потерял зубы после попадания камня. Для обеспечения правопорядка привлекли около 1300 полицейских. По оценкам правоохранителей, в беспорядках участвовали от 1000 до 1500 агрессивно настроенных лиц.

Участники беспорядков разбивали витрины, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских. Всего повреждено 17 торговых заведений, пять из которых разграбили.

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"Я шокирован тем, что увидел, и нет смысла это приукрашивать", — заявил Позек.

Министр подчеркнул, что подобные случаи насилия должны иметь серьезные правовые последствия.

Протестующие напали на полицейских и устроили погромы. Фото: Reuters

Протесты молодежи охватили десятки городов Германии

Накануне, 31 октября, более чем в 30 немецких городах состоялись демонстрации, организованные молодежной инициативой Gen Z regelt.

Участники требовали увеличения финансирования образования, более доступного жилья, снижения стоимости жизни и усиления социальной защиты. Также молодежь выступила против возвращения обязательной военной службы.

Большинство дневных демонстраций проходило мирно, однако вечером в отдельных городах начались беспорядки. Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что участников нападений на правоохранителей и погромов установят и привлекут к ответственности.

Отметим, что организаторы молодежных протестов дистанцировались от насилия и заявили, что не поддерживают действия радикальных групп.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что участники акции требовали снижения стоимости жизни, увеличения финансирования образования и отказа от обязательной военной службы. Самая крупная демонстрация прошла в Берлине, где, по оценкам полиции, собрались около пяти тысяч человек.

Также Новини.LIVE писал, что Немецкий хоккейный союз (DEB) выступил против возвращения сборной России на чемпионат мира 2027 года. В федерации заявили, что допуск россиян после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) создает серьезные риски для безопасности, а также политические и экономические риски для принимающей страны. В настоящее время DEB совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) анализирует правовые и практические последствия вердикта.