Беспорядки во Франкфурте: 54 задержанных и более 100 раненых полицейских
Массовые протесты молодежи, представители которой называют себя "зумерами", завершились масштабными беспорядками во Франкфурте-на-Майне (Германия), где пострадали более 100 полицейских. Правоохранители задержали 54 человека, а участники беспорядков повредили 17 магазинов, пять из которых разграбили. Власти федеральной земли Гессен пообещали привлечь виновных к ответственности.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ffh.de.
Во Франкфурте пострадали более 100 полицейских
Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек сообщил, что во время ночных беспорядков правоохранители задержали 54 человека в возрасте от 13 до 29 лет.
По его словам, пострадали более 100 полицейских. Один из правоохранителей получил тяжелые травмы лица и потерял зубы после попадания камня. Для обеспечения правопорядка привлекли около 1300 полицейских. По оценкам правоохранителей, в беспорядках участвовали от 1000 до 1500 агрессивно настроенных лиц.
Участники беспорядков разбивали витрины, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских. Всего повреждено 17 торговых заведений, пять из которых разграбили.
"Я шокирован тем, что увидел, и нет смысла это приукрашивать", — заявил Позек.
Министр подчеркнул, что подобные случаи насилия должны иметь серьезные правовые последствия.
Протесты молодежи охватили десятки городов Германии
Накануне, 31 октября, более чем в 30 немецких городах состоялись демонстрации, организованные молодежной инициативой Gen Z regelt.
Участники требовали увеличения финансирования образования, более доступного жилья, снижения стоимости жизни и усиления социальной защиты. Также молодежь выступила против возвращения обязательной военной службы.
Большинство дневных демонстраций проходило мирно, однако вечером в отдельных городах начались беспорядки. Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что участников нападений на правоохранителей и погромов установят и привлекут к ответственности.
Отметим, что организаторы молодежных протестов дистанцировались от насилия и заявили, что не поддерживают действия радикальных групп.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что участники акции требовали снижения стоимости жизни, увеличения финансирования образования и отказа от обязательной военной службы. Самая крупная демонстрация прошла в Берлине, где, по оценкам полиции, собрались около пяти тысяч человек.
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