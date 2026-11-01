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Главная Новости дня Хакеры заявили о взломе Росстата и похищении 23 терабайт данных

Хакеры заявили о взломе Росстата и похищении 23 терабайт данных

Ua ru
1 ноября 2026 23:03
Росстат подвергся атаке хакеров: заявлено о похищении 23 терабайт данных российские СМИ
Сайт российского Росстата. Фото: россСМИ

Киберпартизаны и хакерская группировка Silent Crow заявили о масштабном взломе Росстата, в ходе которого похитили 23 терабайта информации, в частности данные о потерях российской армии в Украине. Российское статистическое ведомство подтвердило кибератаки на свои информационные ресурсы, однако опровергло компрометацию баз данных и утечку служебной информации.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.

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Сайт российского Росстата
Данные, которые похитили хакеры. Фото: Silent Crow

Хакеры заявили о похищении данных Росстата

По утверждению Silent Crow, во время операции удалось получить контроль над примерно 25 тысячами компьютеров центрального аппарата, региональных подразделений и Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации.

Участники атаки сообщили о доступе к системам электронного документооборота, управления виртуальными серверами ZVIRT, oVirt и VMware ESXi, а также внутренним статистическим базам.

Сайт российского Росстата
Данные, которые похитили хакеры. Фото: Silent Crow

Среди похищенных материалов, по словам хакеров, есть экономические показатели, персональные данные, результаты переписей населения и сведения о военных потерях РФ.

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Отдельно группировка заявила о получении около двух терабайт документов с грифом "Для служебного пользования". Хакеры также утверждают, что повредили часть внутренней ИТ-инфраструктуры ведомства.

Хакеры также оставили сообщение на белорусском языке: "Никому не избежать ответственности".

В Росстате признали, что с 29 октября его информационные ресурсы подвергались скоординированным атакам с разных направлений. По версии ведомства, системы защиты своевременно обнаружили подозрительную активность, поэтому утечки баз данных и информации с ограниченным доступом не произошло.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что шведское полицейское спецподразделение провело ночной рейд на грузовом судне вблизи острова Готланд. Правоохранители проверили документы российского экипажа сухогруза длиной более 80 метров, который принадлежит компании с представительством в Калининграде.

Также Новини.LIVE писал, что американский миллиардер Илон Маск предупредил о возможности использования искусственного интеллекта для самостоятельного взлома криптовалютных бирж. По его предположению, сверхинтеллектуальные ИИ-агенты в будущем могут осуществлять кибератаки ради собственного заработка, а не в интересах людей.

хакеры интернет война в Украине Россия данные
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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