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Главная Новости дня Украинцы начали массово получать сообщения о ядерном ударе

Украинцы начали массово получать сообщения о ядерном ударе

Ua ru
1 ноября 2026 23:01
Сообщение о ядерном ударе в Украине: начались массовые оповещения
Предупреждение об опасности

Вечером воскресенья, 1 ноября, украинцы начали получать через приложение "Воздушная тревога" сообщения о якобы ядерном ударе и радиационной опасности. Уведомления появились у пользователей по всей Украине, однако официального подтверждения такой угрозы от украинских властей пока нет, а сообщений о соответствующих сигналах уличных сирен не поступало.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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