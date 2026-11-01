Сообщение о ядерном ударе в Украине: начались массовые оповещения

Предупреждение об опасности

Вечером воскресенья, 1 ноября, украинцы начали получать через приложение "Воздушная тревога" сообщения о якобы ядерном ударе и радиационной опасности. Уведомления появились у пользователей по всей Украине, однако официального подтверждения такой угрозы от украинских властей пока нет, а сообщений о соответствующих сигналах уличных сирен не поступало.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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