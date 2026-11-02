Логотип приложения "Тревога". Фото иллюстративное

Если приложение "Тревога!" перестало присылать уведомления, получать предупреждения об опасности можно и другими способами. В Министерстве цифровой трансформации Украины рекомендуют проверить настройки экстренных оповещений на смартфоне. Такие уведомления могут поступать даже тогда, когда устройство находится в беззвучном режиме. При этом важно учитывать настройки конкретного телефона.

В ведомстве также напомнили, что сигналы воздушной тревоги продолжают работать, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как включить экстренные уведомления

На iPhone нужная функция находится в настройках уведомлений. Пользователям Android следует проверить разделы, связанные с безопасностью и экстренными ситуациями: названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от модели устройства.

Чтобы активировать оповещения, нужно найти соответствующий раздел в настройках смартфона:

iPhone: "Параметры" → "Уведомления" → "Экстренные оповещения".

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Android: "Настройки" → "Безопасность и экстренные ситуации" или "Пароли и безопасность" → "Экстренные оповещения".

Дополнительный вариант для Android: в разделе "Местоположение" найти и включить функцию "Оповещения о воздушных тревогах в Украине", если она доступна на устройстве.

Как включить уведомления на смартфоне. Фото: Минцифры

Где следить за сообщениями об угрозах

В Минцифры подчеркивают, что при объявлении воздушной тревоги необходимо реагировать на официальные сигналы. Услышав сирену или получив предупреждение об опасности, следует пройти в укрытие и оставаться там до объявления отбоя.

Жителям Киева доступен еще один способ получать уведомления: по информации, приведенной в исходном сообщении, оповещения в приложении "Киев Цифровой" работают в штатном режиме. Следить за сообщениями об угрозах также рекомендуют на официальных ресурсах Воздушных сил Украины.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский заявил о требованиях РФ, которые были озвучены с помощью американских посредников.

Также Новини.LIVE сообщали, что после гуманитарной миссии в Олешках возможны новые коридоры, которые будут сопровождаться временными перемириями.