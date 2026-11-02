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Головна Новини дня Додаток Тривога не працює: як не пропустити попередження про небезпеку

Додаток Тривога не працює: як не пропустити попередження про небезпеку

Ua ru
2 листопада 2026 01:48
Як отримувати сповіщення про повітряну тривогу без додатка Тривога Ілюстративне фото
Логотип додатка "Тривога". Ілюстративне фото

Якщо додаток "Тривога!" перестав надсилати сповіщення, отримати попередження про небезпеку можна й іншими способами. У Міністерстві цифрової трансформації України рекомендують перевірити налаштування екстрених сповіщень на смартфоні. Такі повідомлення можуть надходити навіть тоді, коли пристрій перебуває в беззвучному режимі. При цьому важливо враховувати налаштування конкретного телефону.

У відомстві також нагадали, що сигнали повітряної тривоги продовжують працювати, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як увімкнути екстрені сповіщення

На iPhone потрібна функція знаходиться в налаштуваннях сповіщень. Користувачам Android слід перевірити розділи, пов’язані з безпекою та надзвичайними ситуаціями: назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від моделі пристрою.

Щоб активувати сповіщення, потрібно знайти відповідний розділ у налаштуваннях смартфона:

iPhone: "Налаштування" → "Сповіщення" → "Екстрені сповіщення".

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Android: "Налаштування" → "Безпека та надзвичайні ситуації" або "Паролі та безпека" → "Надзвичайні сповіщення".

Додатковий варіант для Android: у розділі "Місцезнаходження" знайти та увімкнути функцію "Сповіщення про повітряні тривоги в Україні", якщо вона доступна на пристрої.

Как включить уведомления на смартфоне
Як увімкнути сповіщення на смартфоні. Фото: Мінцифри

Де стежити за повідомленнями про загрози

У Мінцифри наголошують, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно реагувати на офіційні сигнали. Почувши сирену або отримавши попередження про небезпеку, слід перейти до укриття та залишатися там до оголошення відбою.

Мешканцям Києва доступний ще один спосіб отримувати сповіщення: за інформацією, наведеною в оригінальному повідомленні, сповіщення в додатку "Київ Цифровий" працюють у штатному режимі. Слідкувати за повідомленнями про загрози також рекомендують на офіційних ресурсах Повітряних сил України.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський заявив про вимоги РФ, які були озвучені за допомогою американських посередників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після гуманітарної місії в Олешках можливі нові коридори, які супроводжуватимуться тимчасовими перемир’ями.

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хакери обстріли повітряна тривога війна в Україні ракетний удар
Катерина Османська - Редактор
Автор:
Катерина Османська

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