Логотип додатка "Тривога". Ілюстративне фото

Якщо додаток "Тривога!" перестав надсилати сповіщення, отримати попередження про небезпеку можна й іншими способами. У Міністерстві цифрової трансформації України рекомендують перевірити налаштування екстрених сповіщень на смартфоні. Такі повідомлення можуть надходити навіть тоді, коли пристрій перебуває в беззвучному режимі. При цьому важливо враховувати налаштування конкретного телефону.

У відомстві також нагадали, що сигнали повітряної тривоги продовжують працювати, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як увімкнути екстрені сповіщення

На iPhone потрібна функція знаходиться в налаштуваннях сповіщень. Користувачам Android слід перевірити розділи, пов’язані з безпекою та надзвичайними ситуаціями: назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від моделі пристрою.

Щоб активувати сповіщення, потрібно знайти відповідний розділ у налаштуваннях смартфона:

iPhone: "Налаштування" → "Сповіщення" → "Екстрені сповіщення".

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Android: "Налаштування" → "Безпека та надзвичайні ситуації" або "Паролі та безпека" → "Надзвичайні сповіщення".

Додатковий варіант для Android: у розділі "Місцезнаходження" знайти та увімкнути функцію "Сповіщення про повітряні тривоги в Україні", якщо вона доступна на пристрої.

Як увімкнути сповіщення на смартфоні. Фото: Мінцифри

Де стежити за повідомленнями про загрози

У Мінцифри наголошують, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно реагувати на офіційні сигнали. Почувши сирену або отримавши попередження про небезпеку, слід перейти до укриття та залишатися там до оголошення відбою.

Мешканцям Києва доступний ще один спосіб отримувати сповіщення: за інформацією, наведеною в оригінальному повідомленні, сповіщення в додатку "Київ Цифровий" працюють у штатному режимі. Слідкувати за повідомленнями про загрози також рекомендують на офіційних ресурсах Повітряних сил України.

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