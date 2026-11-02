Телефон в руці. Фото: Pexels

Жителі Росії отримали масові сповіщення від МНС про ядерний удар ракетами "P1-SUN" із закликом ховатися у підвали. Масштабна хакерська атака на російську систему оповіщення сталася буквально через кілька годин після зламу українського застосунку "Повітряна тривога". Російське міністерство визнало інцидент.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі.

Реклама

Масштабна кібератака на систему оповіщення РФ

Російське Міністерство з надзвичайних ситуацій зазнало кібератаки. Невідомі особи отримали повний доступ до єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій Російської Федерації. У профільному міністерстві РФ вже офіційно відреагували на інцидент, підтвердивши, що їхній мобільний застосунок зазнав масованої атаки, внаслідок якої відбулася розсилка фейкової інформації серед населення.

Попередження про злам. Фото: скриншот

Через офіційні інформаційні ресурси МНС, а також усі регіональні канали відомства у месенджері MAX, росіянам розіслали тривожні повідомлення. Текст сповіщення стверджував, що по всіх регіонах Росії нібито вже запущені ядерні боєголовки. Людей терміново закликали збирати запаси їжі та спускатися в укриття і підвали.

Попередження про загрозу удару після хакерського зламу. Фото: скриншот

Прикметно, що "носіями" ядерної зброї у повідомленні хакери назвали апарати "P1-SUN". Насправді під цією абревіатурою ховається не російський ракетний комплекс, а український FPV-дрон. Це спеціальний безпілотник-перехоплювач, розроблений компанією "SkyFall", який Сили оборони України використовують для збиття ударних дронів типу "Шахед", ворожих вертольотів та крилатих ракет.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що напередодні хакерської атаки дійсно зазнав офіційний український застосунок "Повітряна тривога". Тоді користувачам надійшли неправдиві сповіщення, у яких йшлося про вуличні бої та нібито запуск російської ракети "Орєшнік".

Шахраї придумали нову схему проти українців. Тепер вони ховають віруси під віконце перевірки "Я не робот". На сотнях сайтів людям пропонують нібито підтвердити, що вони люди, а насправді змушують власноруч заразити свій Windows.

В Мінцифри нагадали українцям, що для того аби не залежати від збоїв програми, краще ввімкнути екстрені сповіщення прямо в налаштуваннях телефона. Вони задзвонять навіть на беззвучному режимі.

Паралельно в мережі гримлять два грандіозні злами. Криптогіганта Binance, ймовірно, пограбували на рекордні 5,5 мільярда доларів. А кіберпартизани разом із групою Silent Crow поклали сервери "Росстату" і винесли 23 терабайти секретних документів, де зафіксовані реальні втрати окупантів на війні. У Росії атаку крізь зуби підтвердили, але факт зливу баз традиційно намагаються замовчати.