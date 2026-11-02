Телефон в руке. Фото: Pexels

Жители России получили массовые оповещения от МЧС о ядерном ударе ракетами "P1-SUN" с призывом укрыться в подвалах. Масштабная хакерская атака на российскую систему оповещения произошла буквально через несколько часов после взлома украинского приложения "Воздушная тревога". Российское министерство признало инцидент.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети.

Реклама

Масштабная кибератака на систему оповещения РФ

Российское Министерство по чрезвычайным ситуациям подверглось кибератаке. Неизвестные лица получили полный доступ к единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. В профильном министерстве РФ уже официально отреагировали на инцидент, подтвердив, что их мобильное приложение подверглось массированной атаке, в результате которой произошла рассылка фейковой информации среди населения.

Предупреждение о взломе. Фото: скриншот

Через официальные информационные ресурсы МЧС, а также все региональные каналы ведомства в мессенджере MAX россиянам разослали тревожные сообщения. В тексте сообщения утверждалось, что по всем регионам России якобы уже запущены ядерные боеголовки. Людей срочно призвали запасаться едой и спускаться в укрытия и подвалы.

Предупреждение об угрозе удара после хакерского взлома. Фото: скриншот

Примечательно, что "носителями" ядерного оружия в сообщении хакеры назвали аппараты "P1-SUN". На самом деле под этой аббревиатурой скрывается не российский ракетный комплекс, а украинский FPV-дрон. Это специальный беспилотник-перехватчик, разработанный компанией "SkyFall", который Силы обороны Украины используют для сбивания ударных дронов типа "Шахед", вражеских вертолетов и крылатых ракет.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что накануне хакерской атаки действительно пострадало официальное украинское приложение «Воздушная тревога». Тогда пользователям пришли ложные уведомления, в которых говорилось об уличных боях и якобы запуске российской ракеты "Орешник".

Мошенники придумали новую схему против украинцев. Теперь они прячут вирусы под окошко проверки "Я не робот». На сотнях сайтов людям предлагают якобы подтвердить, что они люди, а на самом деле заставляют собственноручно заразить свой Windows.

В Минцифры напомнили украинцам, что для того, чтобы не зависеть от сбоев приложения, лучше включить экстренные уведомления прямо в настройках телефона. Они будут звучать даже в бесшумном режиме.

Параллельно в сети гремят два грандиозных взлома. Криптогиганта Binance, вероятно, ограбили на рекордные 5,5 миллиарда долларов. А киберпартизаны вместе с группой Silent Crow взломали серверы "Росстата" и вынесли 23 терабайта секретных документов, в которых зафиксированы реальные потери оккупантов на войне. В России атаку сквозь зубы подтвердили, но факт утечки баз данных традиционно пытаются замять.