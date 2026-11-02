Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що РФ вночі проти 2 листопада здійснила хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога". Повідомляється, що цей інцидент не вплинув на роботу українських військових, а Сили оборони продовжили працювати у звичайному режимі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи вплинула хакерська атака РФ на роботу ЗСУ

Вночі проти 2 листопада російські хакери здійснили атаку на український застосунок "Повітряна тривога". Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що це не позначилось на роботі Сил оборони.

"Чи вплинуло це на роботу Сил оборони? Звісно, ні. Повітряні сили та всі складові Сил безпеки й оборони працювали у штатному режимі", — заявив речник ЗСУ.

Він повідомив, що застосунок "Повітряна тривога" є інструментом оповіщення населення України щодо повітряних загроз, він не належить Повітряним силам. Однак ЗСУ передають туди перевірену інформацію про дрони, реактивні безпілотники та крилаті ракети. Оповіщення населення про балістичні ракети — наразі складна задача. Адже швидкість таких цілей не дозволяє передавати точні дані через застосунок.

Читайте також:

Застосунок "Повітряна тривога" відновлюють

Речник ЗСУ повідомив, що користувачі "Повітряної тривоги" бачили очевидні ознаки кібератаки РФ.

"Сьогодні вночі росіяни дійсно атакували цей застосунок. З’явилися повідомлення з очевидними ознаками хакерської атаки. Наразі роботу відновлюють: до цього залучені команда застосунку та Мінцифри. Думаю, найближчим часом її вдасться налагодити", — розповів Ігнат.

Стало відомо, що застосунок "Повітряна тривога" та Сили оборони та оборони є різними системами оповіщення населення. Жителів сповіщають представники ДСНС та органи цивільного захисту. За його словами, наразі Повітряні сили працюють у звичайному режимі на своїх майданчиках.

"Ми намагаємося якомога швидше повідомляти про загрози, особливо про балістичні та ракетні удари", — сказав він.

Ми писали, що після хакерської атаки РФ на Україну росіяни отримали сповіщення від МНС про ядерний удар ракетами українськими ракетами "P1-SUN". Текст закликав ховатись у підвали. Це сталось через кілька годин після зламу застосунку "Повітряної тривоги".

Новини.LIVE інформували, що на думку експерта із кібербезпеки Костянтина Корсуна, злам українського застосунку оповіщення міг бути випадкове виявлення вразливості та несанкціоноване втручання. Він заявив, що "це не виглядає як організована кібератака з боку спецслужб Кремля".