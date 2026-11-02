Люди в укритті з телефонами. Фото: УНІАН

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун припускає, що некоректні повідомлення в українському застосунку повітряних тривог могли з’явитися через випадкове виявлення вразливості та несанкціоноване втручання. На його думку, наразі немає підстав пов’язувати інцидент із заздалегідь спланованою операцією російських спецслужб.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Що могло спричинити появу сторонніх повідомлень

Корсун нагадав, що застосунок створила приватна компанія з Хмельницького за підтримки Мінцифри. За його словами, на розробку та запуск продукту знадобилося близько 48 годин. У перший день його завантажили мільйон користувачів, а за даними на 2024 рік аудиторія сягнула 11 мільйонів.

Експерт звернув увагу на зміст повідомлень, які з’явилися під час збою. Зокрема, у них згадували російською мовою ракету "Орєшнік" і додавали посилання на невідомий Telegram-канал. Корсун вважає, що такий характер втручання не відповідає його уявленню про цілеспрямовану операцію російських спецслужб.

"Це абсолютно не виглядає як організована і добре спланована кібератака з боку саме спецслужб Кремля чи їхньої влади", — підсумував експерт.

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Водночас він наголосив, що наразі бракує технічних даних, які дозволили б встановити механізм втручання.

Зокрема, невідомо, чи використали зловмисники вразливість API, сервер push-сповіщень або доступ до облікових записів. Також поки немає інформації про можливу компрометацію серверної частини застосунку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопаа ввечері застосунок "Тривога!" перестав надсилати сповіщення про небезпеку. У Мінцифри пояснили, як отримувати попередження про повітряні загрози альтернативними способами.

Як повідомляли Новини.LIVE, через кілька годин після збою в українському застосунку "Повітряна тривога" хакери атакували систему оповіщення Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Унаслідок втручання росіянам почали надходити фейкові повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни.