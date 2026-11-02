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Главная Новости дня Не похоже на операцию Кремля: эксперт о сбое в приложении Воздушная тревога

Не похоже на операцию Кремля: эксперт о сбое в приложении Воздушная тревога

Ua ru
2 ноября 2026 11:19
Эксклюзив
Сбой в работе системы оповещения о воздушной тревоге: эксперт оценил причастность Кремля УНИАН
Люди в укрытии с телефонами. Фото: УНИАН

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун предполагает, что некорректные сообщения в украинском приложении воздушной тревоги могли появиться из-за случайного обнаружения уязвимости и несанкционированного вмешательства. По его мнению, на данный момент нет оснований связывать инцидент с заранее спланированной операцией российских спецслужб.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Что могло вызвать появление посторонних сообщений

Корсун напомнил, что приложение создала частная компания из Хмельницкого при поддержке Минцифры. По его словам, на разработку и запуск продукта ушло около 48 часов. В первый день его скачали миллион пользователей, а по данным на 2024 год аудитория достигла 11 миллионов.

Эксперт обратил внимание на содержание сообщений, появившихся во время сбоя. В частности, в них на русском языке упоминалась ракета "Орешник" и добавлялась ссылка на неизвестный Telegram-канал. Корсун считает, что такой характер вмешательства не соответствует его представлению о целенаправленной операции российских спецслужб.

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"Это совершенно не похоже на организованную и хорошо спланированную кибератаку со стороны именно спецслужб Кремля или их властей", — подытожил эксперт.

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В то же время он подчеркнул, что пока не хватает технических данных, которые позволили бы установить механизм вмешательства.

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В частности, неизвестно, использовали ли злоумышленники уязвимость API, сервер push-уведомлений или доступ к учетным записям. Также пока нет информации о возможной компрометации серверной части приложения.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 1 ноября приложение "Тревога!" перестало отправлять уведомления об опасности. В Минцифры объяснили, как получать предупреждения о воздушных угрозах альтернативными способами.

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Как сообщали Новини.LIVE, через несколько часов после сбоя в украинском приложении "Воздушная тревога" хакеры атаковали систему оповещения Министерства по чрезвычайным ситуациям России. В результате вмешательства россиянам начали поступать фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам страны.

кибератака приложение интернет технологии воздушная тревога война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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