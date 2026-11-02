Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ в ночь на 2 ноября совершила хакерскую атаку на приложение "Воздушная тревога". Сообщается, что этот инцидент не повлиял на работу украинских военных, а Силы обороны продолжили работать в обычном режиме.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Повлияла ли хакерская атака РФ на работу ВСУ

Ночью на 2 ноября российские хакеры совершили атаку на украинское приложение "Воздушная тревога". Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что это не сказалось на работе Сил обороны.

"Повлияло ли это на работу Сил обороны? Конечно, нет. Воздушные силы и все подразделения Сил безопасности и обороны работали в штатном режиме", — заявил пресс-секретарь ВСУ.

Он сообщил, что приложение "Воздушная тревога" является инструментом оповещения населения Украины о воздушных угрозах, оно не принадлежит Воздушным силам. Однако ВСУ передают туда проверенную информацию о дронах, реактивных беспилотниках и крылатых ракетах. Оповещение населения о баллистических ракетах — пока сложная задача. Ведь скорость таких целей не позволяет передавать точные данные через приложение.

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Приложение "Воздушная тревога" восстанавливают

Пресс-секретарь ВСУ сообщил, что пользователи "Воздушной тревоги" заметили явные признаки кибератаки со стороны РФ.

"Сегодня ночью россияне действительно атаковали это приложение. Появились сообщения с явными признаками хакерской атаки. Сейчас работу восстанавливают: к этому привлечены команда приложения и Минцифры. Думаю, в ближайшее время удастся наладить работу", — рассказал Игнат.

Стало известно, что приложение "Воздушная тревога" и Силы обороны — это разные системы оповещения населения. Жителей оповещают представители ГСЧС и органы гражданской защиты. По его словам, в настоящее время Воздушные силы работают в обычном режиме на своих площадках.

"Мы стараемся как можно быстрее сообщать об угрозах, особенно о баллистических и ракетных ударах", — сказал он.

Мы писали, что после хакерской атаки РФ на Украину россияне получили уведомление от МЧС о ядерном ударе украинскими ракетами "P1-SUN". В тексте содержался призыв укрываться в подвалах. Это произошло через несколько часов после взлома приложения "Воздушная тревога".

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, взлом украинского приложения оповещения мог быть случайным обнаружением уязвимости и несанкционированным вмешательством. Он заявил, что "это не похоже на организованную кибератаку со стороны спецслужб Кремля".