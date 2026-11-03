Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский подтвердил ответную кибератаку на приложение МЧС России

Зеленский подтвердил ответную кибератаку на приложение МЧС России

Ua ru
3 ноября 2026 05:09
Зеленский подтвердил, что Украина взломала приложение МЧС России facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская сторона приняла ответные меры и взломала систему оповещения МЧС России в ночь на 2 ноября. Он пояснил, что это был ответ на кибератаку, которую враг совершил на украинское приложение "Воздушная тревога".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для PBS News.

Реклама

Что сказал Зеленский об ответной кибератаке

Во время беседы президент рассказал, что кибератака Украины стала ответом на предполагаемый взлом Россией украинской системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая уведомляет украинцев о надвигающихся угрозах. В частности, речь идет о приложении "Воздушная тревога".

"Мы отвечает только на их атаки. Они атаковали нашу систему, это была кибератака. Когда стало совершенно ясно... что это из личное нападение на наш народ, мирных жителей, конечно мы ответили", — сказал Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, вечером 1 ноября украинцы начали получить через приложение "Воздушная тревога" предупреждение о якобы ядерном ударе и радиационной опасности. Кроме того, были уведомления о якобы и химической опасности и уличных боях в Киеве, что на самом деле не соответствовало действительности. Причиной таких сообщений стал взлом приложения.

Читайте также:

Спустя несколько часов, в ночь на 2 ноября, уже россияне стали получить оповещения о ядерном ударе ракетами "P1-SUN". Также их призвали делать запасы еды на три недели и прятаться в подвал. Но как позже заявили в МЧС России, их приложение подверглось кибератаке.

Владимир Зеленский кибератака хакеры воздушная тревога Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации