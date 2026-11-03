Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская сторона приняла ответные меры и взломала систему оповещения МЧС России в ночь на 2 ноября. Он пояснил, что это был ответ на кибератаку, которую враг совершил на украинское приложение "Воздушная тревога".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для PBS News.

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Что сказал Зеленский об ответной кибератаке

Во время беседы президент рассказал, что кибератака Украины стала ответом на предполагаемый взлом Россией украинской системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, которая уведомляет украинцев о надвигающихся угрозах. В частности, речь идет о приложении "Воздушная тревога".

"Мы отвечает только на их атаки. Они атаковали нашу систему, это была кибератака. Когда стало совершенно ясно... что это из личное нападение на наш народ, мирных жителей, конечно мы ответили", — сказал Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, вечером 1 ноября украинцы начали получить через приложение "Воздушная тревога" предупреждение о якобы ядерном ударе и радиационной опасности. Кроме того, были уведомления о якобы и химической опасности и уличных боях в Киеве, что на самом деле не соответствовало действительности. Причиной таких сообщений стал взлом приложения.

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Спустя несколько часов, в ночь на 2 ноября, уже россияне стали получить оповещения о ядерном ударе ракетами "P1-SUN". Также их призвали делать запасы еды на три недели и прятаться в подвал. Но как позже заявили в МЧС России, их приложение подверглось кибератаке.