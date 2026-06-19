Україна отримає нові пакети допомоги: Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей

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Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки серії міжнародних зустрічей, що відбулися цього тижня, та повідомив про нові домовленості щодо підтримки України. За його словами, партнери оголосили про додаткове фінансування оборонних програм, нові санкції проти Росії та військову допомогу для Києва. Також триває робота над посиленням міжнародного тиску на Москву.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис глави держави.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Дев'ять держав оголосили про внески до програми PURL на суму майже 1 млрд доларів

"Цього тижня була продуктивна робота на саміті "Групи семи", на засіданнях Контактної групи з питань оборони України та Європейської ради, у двосторонніх зустрічах із партнерами. Кожна розмова про те, як дати більше захисту нашим людям, як підтримати воїнів і як наблизити кінець війни", — зазначив він.

Зеленський повідомив, що дев'ять держав оголосили про внески до програми PURL на суму майже 1 млрд доларів. Крім того, за підсумками засідання Контактної групи союзники заявили про виділення ще 4 млрд доларів нової допомоги для України.

Президент також зазначив, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням санкційного тиску на Росію. Він подякував Великій Британії та Канаді за нові обмеження, а також повідомив про активний діалог з Європейським Союзом щодо якнайшвидшого ухвалення 21-го пакета санкцій.

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"Ми повертаємося додому з новими можливостями для оборони. Я дякую всім нашим друзям, які продовжують підтримку України. Кожен пакет допомоги зберігає життя наших людей від російських ударів і допомагає наближати мир", — наголосив Зеленський.

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