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Головна Новини дня Зеленський: найсильніша армія Європи можлива лише у співпраці з Україною

Зеленський: найсильніша армія Європи можлива лише у співпраці з Україною

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 17:38
Що вирішили на засіданні "Рамштайн" у Брюсселі
Володимир Зеленський у Брюсселі 18 червня. Фото: Reuters

Найсильніша армія Європи може бути створена лише за однієї умови. Йдеться про довгострокову та системну співпрацю з Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, 18 червня, під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

Президент заявив про роль України у формуванні нової безпекової архітектури Європи

За словами глави держави, партнерам уже зараз необхідно працювати над формуванням фінансових інструментів, які дозволять стабільно забезпечувати українську армію протягом багатьох років.

Зеленський наголосив, що сильні Збройні сили України є важливим елементом безпеки не лише держави, а й усього європейського континенту.

"Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, таку, яка дійсно може відповісти на будь-яку загрозу, — це можливо лише у довгостроковій співпраці з Україною та довгостроковою підтримкою української армії", — зазначив президент.

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Він також підкреслив, що така модель співпраці може стати основою нової реалістичної архітектури безпеки в Європі.

Раніше Зеленський заявив про ключові пріоритети України на засіданні "Рамштайн", серед яких — військова допомога та розвиток оборонного виробництва

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський повідомив про підписання оборонної угоди між Україною та Німеччиною, яка передбачає поєднання технологічних рішень. За його словами, Україні необхідно знайти ефективну відповідь на російські балістичні загрози.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Глава держави розраховує, що під час зустрічі партнери обговорять низку ключових питань, пов’язаних із подальшою підтримкою України.

Володимир Зеленський Рамштайн Брюссель
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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