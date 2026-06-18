Что было решено на заседании «Рамштайн» в Брюсселе

Владимир Зеленский в Брюсселе 18 июня. Фото: Reuters

Самая сильная армия Европы может быть создана только при одном условии. Речь идет о долгосрочном и системном сотрудничестве с Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, 18 июня, во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

Президент заявил о роли Украины в формировании новой архитектуры безопасности Европы

По словам главы государства, партнерам уже сейчас необходимо работать над формированием финансовых инструментов, которые позволят стабильно обеспечивать украинскую армию на протяжении многих лет.

Зеленский подчеркнул, что сильные Вооруженные силы Украины являются важным элементом безопасности не только государства, но и всего европейского континента.

"Если мы хотим, чтобы у Европы была самая сильная армия, способная действительно ответить на любую угрозу, — это возможно только в рамках долгосрочного сотрудничества с Украиной и долгосрочной поддержки украинской армии", — отметил президент.

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Он также подчеркнул, что такая модель сотрудничества может стать основой новой реалистичной архитектуры безопасности в Европе.

Ранее Зеленский заявил о ключевых приоритетах Украины на заседании "Рамштайн", среди которых — военная помощь и развитие оборонного производства.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский сообщил о подписании оборонного соглашения между Украиной и Германией, которое предусматривает объединение технологических решений. По его словам, Украине необходимо найти эффективный ответ на российские баллистические угрозы.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Глава государства рассчитывает, что в ходе встречи партнеры обсудят ряд ключевых вопросов, связанных с дальнейшей поддержкой Украины.