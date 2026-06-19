Зеленський підбив підсумки Рамштайна та Ради Україна — Єврорада

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки "Рамштайна" та Ради Україна – Європейська рада. За його словами, це було найдовше засідання за участю українців. Усі партнери визнали, що Україна сильна. Крім того, глава держави наголосив, що російський диктатор Володимир Путін боїться повернення своєї армії додому.

Про це український лідер повідомив у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

"Рамштайн" та засідання Ради Україна – Європейська рада

Зеленський наголосив, що Путін не хоче зупинятися, а його розмови про те, що він прагне миру, є брехнею. Це відчувають усі партнери та європейці.

"Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове — разом і зупинимо. Нам потрібне ППО, всі це підкреслювали. Гроші на армію. Я це кілька разів сказав: мені потрібні гроші на контракти для наших військових. Партнери погоджуються, ми будемо всі над цим працювати", — заявив глава держави.

За його словами, в Європі працюють над створенням власних балістичних спроможностей — це питання вже стало актуальним. Україна не здається й розраховує реалізувати цю ініціативу разом із партнерами. Зеленський каже, що Путін хоче, аби в Україні все горіло, а партнери відчувають, що російський диктатор — безумець. Водночас Україна готова до перемовин з ним. Глава держави наголосив, що Європа повинна включитися на повну, щоб в українців була сильна позиція.

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"Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемоги. Перемоги не буде. Він боїться своєї армії фізично. І тому, якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки, — він повернеться до війни. І в цей раз під ударом можуть бути інші", — заявив Зеленський.

Членство в НАТО

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна де-факто друга армія НАТО, яка не поступається другій армії світу, тому країна потрібна Альянсу де-юре.

"Це вже факт, визнаний всіма лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і у нього одна ціль: це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так непросто", — каже Зеленський.

Шлях України до ЄС

Глава держави нагадав, що відкрито перший кластер. За його словами, це шлях до ЄС, який не зупинити.

Зеленський заявив, що партнери є нашими друзями. Він висловив впевненість, що будуть відкриті всі кластери. За словами президента, попереду багато роботи, але Україна все подолає.

Допомога Україні

"Ми провели "Рамштайн", отримали підтвердження від девʼяти країн програми PURL, а це ракети для Patriotʼів на суму більше ніж один мільярд. ЄС буде посилювати санкції — це одноголосно. В ЄС — єдність, вони молодці. І ми, до речі, для цього багато зробили, це також визнають партнери. Ми домовилися про додаткові F-16, нам треба терміново готувати пілотів", — наголосив Зеленський.

За його словами, російський диктатор Путін стає слабким і політично, і на полі бою, і фізично. Внаслідок цього глава Кремля може посилювати удари. Зеленський закликав українців користуватися укриттями.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на виступ Зеленського під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", Росія щомісяця втрачає щонайменше 30 тисяч військових вбитими та важкопораненими.

Також глава держави заявив, що найсильнішу армію Європи можливо сформувати лише за однієї умови. Необхідною передумовою є довгострокова та системна співпраця з Україною.