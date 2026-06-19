Зеленский подвел итоги Рамштайна и заседания Совета Украина — Евросовет

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Владимир Зеленский подвел итоги "Рамштайна" и заседания Совета Украина — Европейский совет. По его словам, это было самое продолжительное заседание с участием украинцев. Все партнеры признали, что Украина сильна. Кроме того, глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин боится возвращения своей армии домой.

Об этом украинский лидер сообщил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

"Рамштайн" и заседание Совета Украина – Европейский совет

Зеленский подчеркнул, что Путин не хочет останавливаться, а его разговоры о том, что он стремится к миру, являются ложью. Это чувствуют все партнеры и европейцы.

"Но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное — вместе и остановим. Нам нужна ПВО, все это подчеркивали. Деньги на армию. Я это несколько раз говорил: мне нужны деньги на контракты для наших военных. Партнеры соглашаются, мы все будем над этим работать", — заявил глава государства.

По его словам, в Европе работают над созданием собственных баллистических возможностей — этот вопрос уже стал актуальным. Украина не сдается и рассчитывает реализовать эту инициативу вместе с партнерами. Зеленский говорит, что Путин хочет, чтобы в Украине все горело, а партнеры считают, что российский диктатор — безумец. В то же время Украина готова к переговорам с ним. Глава государства подчеркнул, что Европа должна включиться в полную силу, чтобы у украинцев была сильная позиция.

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"Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится конца войны без победы. Победы не будет. Он физически боится своей армии. И поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, — он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", — заявил Зеленский.

Членство в НАТО

Глава государства подчеркнул, что сегодня Украина де-факто является второй армией НАТО, которая не уступает второй армии мира, поэтому страна нужна Альянсу де-юре.

"Это уже факт, признанный всеми лидерами. Путин будет в Кремле до самой смерти, и у него одна цель: это восстановление Советского Союза. Без Украины это невозможно, и поэтому нам так непросто", — говорит Зеленский.

Путь Украины в ЕС

Глава государства напомнил, что открыт первый кластер. По его словам, это путь в ЕС, который невозможно остановить.

Зеленский заявил, что партнеры — наши друзья. Он выразил уверенность, что будут открыты все кластеры. По словам президента, впереди много работы, но Украина все преодолеет.

Помощь Украине

"Мы провели "Рамштайн", получили подтверждение от девяти стран программы PURL, а это ракеты для Patriot на сумму более одного миллиарда. ЕС будет ужесточать санкции — это единогласное решение. В ЕС — единство, они молодцы. И мы, кстати, для этого многое сделали, это также признают партнеры. Мы договорились о дополнительных F-16, нам нужно срочно готовить пилотов", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российский диктатор Путин слабеет и политически, и на поле боя, и физически. В результате глава Кремля может усиливать удары. Зеленский призвал украинцев пользоваться укрытиями.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на выступление Зеленского во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", Россия ежемесячно теряет не менее 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

Также глава государства заявил, что сильнейшую армию Европы можно сформировать только при одном условии. Необходимым условием является долгосрочное и системное сотрудничество с Украиной.