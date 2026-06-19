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Главная Новости дня Зеленский подвел итоги международных встреч: будут дополнительные средства

Зеленский подвел итоги международных встреч: будут дополнительные средства

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Дата публикации 19 июня 2026 13:08
Украина получит новые пакеты помощи: Зеленский подвел итоги международных встреч
Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги серии международных встреч, состоявшихся на этой неделе, и сообщил о новых договоренностях по поддержке Украины. По его словам, партнеры объявили о дополнительном финансировании оборонных программ, новых санкциях против России и военной помощи Киеву. Также продолжается работа над усилением международного давления на Москву.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пост главы государства.

Зеленський
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Девять государств объявили о взносах в программу PURL на сумму почти 1 млрд долларов

"На этой неделе была проведена продуктивная работа на саммите "Группы семи", на заседаниях Контактной группы по вопросам обороны Украины и Европейского совета, в ходе двусторонних встреч с партнерами. Каждый разговор был о том, как обеспечить большую защиту нашим людям, как поддержать воинов и как приблизить конец войны"— отметил он.

Зеленский сообщил, что девять государств объявили о взносах в программу PURL на сумму почти 1 млрд долларов. Кроме того, по итогам заседания Контактной группы союзники заявили о выделении еще 4 млрд долларов новой помощи для Украины.

Президент также отметил, что Украина продолжает работать с партнерами над усилением санкционного давления на Россию. Он поблагодарил Великобританию и Канаду за новые ограничения, а также сообщил об активном диалоге с Европейским Союзом относительно скорейшего принятия 21-го пакета санкций.

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"Мы возвращаемся домой с новыми возможностями для обороны. Я благодарю всех наших друзей, которые продолжают поддерживать Украину. Каждый пакет помощи спасает жизни наших людей от российских ударов и помогает приблизить мир", — подчеркнул Зеленский.

Как писали Новини.LIVE", Зеленский заявил, что Путин не хочет останавливать войну. А его разговоры о том, что он стремится к миру, — ложь. Поэтому Украине нужна помощь партнеров.

Также глава государства отметил, что сильнейшая армия Европы может быть создана только в сотрудничестве с Украиной. По его словам, Вооруженные силы Украины являются важным элементом безопасности всего европейского континента.

Владимир Зеленский финансовая помощь военная помощь
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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