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Головна Новини дня Зеленський назвав умову, за якої РФ погодиться на мир — звернення

Зеленський назвав умову, за якої РФ погодиться на мир — звернення

Ua en ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 22:10
Вечірнє звернення Зеленського за 5 серпня
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Для того, щоб Росія погодилась за кінчення війни, у неї мають закінчитися гроші. Для цього потрібно запроваджувати жорсткіші санкції, зокрема проти російської нафти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок, 5 серпня.

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Глава держави підбив підсумки розмови з очільником США Дональдом Трампом.

"Сьогодні говорив із Президентом Трампом. Найголовніше — про закінчення війни. Він дуже добре поінформований, він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті. Про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню", — заявив він.

Зеленський додав, що першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя українців та вбивати їх.

"Якби не це, війни б не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу — на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно, один із ключових санкційних треків — проти російської нафти", — додав він.

Президент провів Ставку

Верховний Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що сьогодні провів засідання Ставки.

"Саме про те все, що мені вчора говорили наші військові на Харківщині. Дуже конкретна розмова була з ними. Всі питання сьогодні я поставив військовому командуванню, Генеральному штабу, міністру оборони України", — каже очільник України.

Крім того, Зеленський анонсував розширення контракту 18-24.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні зідзвонився з прем’єром Греції та обговорив посилення української ППО.

З премʼєром Хорватії глава держави обговорив допомогу для України.

А Рютте розмовляв із Зеленським про нову ініціативу НАТО й США щодо допомоги Україні.

Володимир Зеленський Дональд Трамп звернення війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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