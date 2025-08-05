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Главная Новости дня Зеленский назвал условие, при котором РФ согласится на мир

Зеленский назвал условие, при котором РФ согласится на мир

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Дата публикации 5 августа 2025 22:10
Вечернее обращение Зеленского за 5 августа
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Для того, чтобы Россия согласилась за окончание войны, у нее должны закончиться деньги. Для этого нужно вводить более жесткие санкции, в частности против российской нефти.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 5 августа.

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Глава государства подвел итоги разговора с главой США Дональдом Трампом.

"Сегодня говорил с Президентом Трампом. Самое главное  об окончании войны. Он очень хорошо информирован, он знает о российских ударах, знает о ситуации на фронте. О том, что россияне сейчас пытаются сделать удары более интенсивными. Мы в Украине полностью поддерживаем американское предложение немедленного прекращения огня", — заявил он.

Зеленский добавил, что первопричиной войны является лишь желание россиян контролировать жизнь украинцев и убивать их.

"Если бы не это, войны бы не было. Очень важно, что в Москве начали учитывать давление мира - на давление Соединенных Штатов Америки, на угрозу более жестких санкций за войну. И действительно, один из ключевых санкционных треков  против российской нефти", — добавил он.

Президент провел Ставку

Верховный Главнокомандующий ВСУ сообщил, что сегодня провел заседание Ставки.

"Именно о том все, что мне вчера говорили наши военные на Харьковщине. Очень конкретный разговор был с ними. Все вопросы сегодня я поставил военному командованию, Генеральному штабу, министру обороны Украины", — говорит глава Украины.

Кроме того, Зеленский анонсировал расширение контракта 18-24.

Напомним, Зеленский сегодня созвонился с премьером Греции и обсудил усиление украинской ПВО.

С премьером Хорватии глава государства обсудил помощь для Украины.

А Рютте разговаривал с Зеленским о новой инициативе НАТО и США по помощи Украине.

Владимир Зеленский Дональд Трамп обращение война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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