Зеленський нагородив науковців і анонсував нову підтримку дослідників

Володимир Зеленський вручає нагороду.

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських науковців державними відзнаками та присвоїв почесні звання. Він подякував їм за роботу, ідеї та впровадження розробок, які застосовуються в обороні та медицині. Також глава держави наголосив на важливості науки для зміцнення безпеки та розвитку країни.

"Наука для всіх нас — це про життя, як його захищати, як допомагати, як ідеї втілювати в реальність. Там, де є технології, там є сильний захист, сильна армія і сильна Україна", — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що наука безпосередньо пов’язана з практичними рішеннями, які допомагають захищати життя та посилювати обороноздатність. Він зазначив, що технологічний розвиток є ключовим фактором для сильної армії та сильної держави.

Окремо Зеленський повідомив про запуск у 2025 році Національної системи дослідників, яка передбачає індивідуальний рейтинг науковців та фінансову підтримку найкращих фахівців. У рамках програми 2650 учених отримуватимуть щомісячні стипендії.

Програма також передбачає підтримку молодих дослідників, жінок у науці та науковців-ветеранів.

Під час зустрічі обговорювалися ключові напрями розвитку української науки та представлені нові розробки у сферах оборони й медицини.

