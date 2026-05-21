Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський нагородив науковців і анонсував нову підтримку дослідників

Зеленський нагородив науковців і анонсував нову підтримку дослідників

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 12:04
Зеленський нагородив науковців і анонсував нову підтримку дослідників
Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських науковців державними відзнаками та присвоїв почесні звання. Він подякував їм за роботу, ідеї та впровадження розробок, які застосовуються в обороні та медицині. Також глава держави наголосив на важливості науки для зміцнення безпеки та розвитку країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис президента.

допис Зеленського
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

В Україні створять систему підтримки науковців із щомісячними виплатами

"Наука для всіх нас  це про життя, як його захищати, як допомагати, як ідеї втілювати в реальність. Там, де є технології, там є сильний захист, сильна армія і сильна Україна", — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що наука безпосередньо пов’язана з практичними рішеннями, які допомагають захищати життя та посилювати обороноздатність. Він зазначив, що технологічний розвиток є ключовим фактором для сильної армії та сильної держави.

Окремо Зеленський повідомив про запуск у 2025 році Національної системи дослідників, яка передбачає індивідуальний рейтинг науковців та фінансову підтримку найкращих фахівців. У рамках програми 2650 учених отримуватимуть щомісячні стипендії.

Читайте також:

Програма також передбачає підтримку молодих дослідників, жінок у науці та науковців-ветеранів.

Під час зустрічі обговорювалися ключові напрями розвитку української науки та представлені нові розробки у сферах оборони й медицини.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про успішне ураження Сизранського нафтопереробного заводуВін знаходиться за 800 км від кордону України. До операції були залучені воїни Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій.

Також президент привітав українців із Днем вишиванки. Він наголосив, що вишиванка сьогодні є не лише культурною спадщиною, а й відображенням сучасної боротьби та щоденної праці українців. За його словами, українці "вишивають" майбутнє країни своїми діями.

Володимир Зеленський наука президент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації