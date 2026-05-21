Главная Новости дня Зеленский наградил ученых и анонсировал новую поддержку исследователей

Дата публикации 21 мая 2026 12:04
Владимир Зеленский вручает награду. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских ученых государственными наградами и присвоил почетные звания. Он поблагодарил их за работу, идеи и внедрение разработок, применяемых в обороне и медицине. Также глава государства отметил важность науки для укрепления безопасности и развития страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента.

Сообщение Зеленского
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

В Украине создадут систему поддержки ученых с ежемесячными выплатами

"Наука для всех насэто о жизни, как ее защищать, как помогать, как идеи воплощать в реальность. Там, где есть технологии, там есть сильная защита, сильная армия и сильная Украина", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что наука напрямую связана с практическими решениями, помогающими защищать жизнь и усиливать обороноспособность. Он отметил, что технологическое развитие является ключевым фактором для сильной армии и сильного государства.

Отдельно Зеленский сообщил о запуске в 2025 году Национальной системы исследователей , предусматривающей индивидуальный рейтинг ученых и финансовую поддержку лучших специалистов. В рамках программы 2650 ученых будут получать ежемесячные стипендии.

Программа также предусматривает поддержку молодых исследователей, женщин в науке и ученых-ветеранов.

В ходе встречи обсуждались ключевые направления развития украинской науки и представлены новые разработки в сферах обороны и медицины.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил об успешном поражении Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Он находится в 800 км от границы Украины. К операции были привлечены воины сил беспилотных систем и сил специальных операций.

Также президент поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он подчеркнул, что вышиванка сегодня является не только культурным наследием, но и отражением современной борьбы и ежедневного труда украинцев. По его словам, украинцы "вышивают" будущее страны своими действиями.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
