Зеленський наголосив на посиленні оборони у північних областях

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з очільниками громад Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками обласних військових адміністрацій та керівниками громад Рівненської, Житомирської та Волинської областей у п'ятницю, 22 травня. Також в заході взяли участь народні депутати від цих регіонів. Український лідер разом із учасниками зустрічі обговорив безпеку та важливість підготовки до можливих загроз.

Зеленський разом з учасниками зустрічі 22 травня. Фото: Офіс Президента

Зустріч Зеленського із керівниками ОВА та громад

"Ми дивимося на північ зараз через ті чи інші сигнали від розвідок. Ми повинні бути сильними. "Русским" точно нічого не вдасться. Дуже важливо до цього ставитися професійно, мати відповідну кількість військ, засобів, людей і фортифікаційні споруди та кругову оборону. Абсолютно зрозумілі завдання", — зазначив Зеленський.

Він розповів, що держава допомагає фінансувати побудову укріплень та збільшує кількість військових на цих напрямках. Президент наголосив, що українські захисники знають, що роблять та мають завдання, затверджені на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Крім того, обговорили ремонт доріг та забезпечення громади шкільними автобусами. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, у Рівненській області відновили 30% шляхів.

Також торкнулися питання збільшення кількості шкіл у регіоні, оскільки через високий рівень народжуваності бракує місць для учнів. Громади попросили закласти в держбюджет субвенцію на завершення будівництва та реконструкції шкіл, що розпочалися до повномасштабної війни.

Народний депутат від Рівненщини Олександр Аліксійчук. Фото: Офіс Президента

Серед іншого — обговорили втілення планів стійкості, безкоштовне харчування для школярів та підтримку ветеранів. Зеленський доручив Кабміну з 1 вересня забезпечити всіх школярів безкоштовним гарячим харчуванням.

Візит Зеленського на Рівненщину

Новини.LIVE повідомляли про візит президента в Рівненську область у п'ятницю, 22 травня, де глава держави не лише взяв участь у зустрічі з керівниками громад, а й відвідав студентів професійного коледжу та поранених захисників в лікарні на реабілітації.

Зокрема, під час зустрічі зі студентами Зеленський наголосив на важливості представників прикладних професій в житті країни, адже виникає велика потреба в чималій кількості кваліфікованих спеціалістів.

Додамо, що український лідер відзначив державними нагородами військових, які перебувають на відновленні в лікарні. Також президент поспілкувався з бійцями: вони захищали Харківську, Херсонську, Дніпровську та Донецьку області, а також брали участь у Курській операції.