Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Рівненщині Зеленський відвідав та нагородив поранених захисників

На Рівненщині Зеленський відвідав та нагородив поранених захисників

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 20:29
На Рівненщині Зеленський відвідав та нагородив поранених захисників
Президент України Володимир Зеленський нагороджує пораненого бійця. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Рівненську область 22 травня відвідав поранених українських захисників, які перебувають на реабілітації. Також глава держави відзначив героїзм військових нагородами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента.

Президент України Володимир Зеленський нагороджує пораненого військового у лікарні в Рівненській області 22 травня
Зеленський вручає державну нагороду військовому. Фото: Офіс Президента

Зеленський нагородив військових у Рівненській області

"Був у наших воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень в одному з медичних закладів Рівненщини. Поспілкувався з захисниками", — зазначив президент.

Він розповів, що бійці брали участь у захисті України в Харківській, Херсонській, Дніпровській та Донецькій областях, а також — у Курській операції. Зеленський нагородив воїнів та подякував їм за службу. Також український лідер наголосив на важливості розвитку інфраструктури для реабілітації ветеранів, адже це свідчить про повагу до людей.

"Дякую нашим лікарям, реаніматологам та всім, хто щодня працює для того, щоб наші воїни мали доступ до якісного лікування, відновлення й підтримки", — додав Зеленський.

Читайте також:
Президент України Воолоодимир Зеленський вручає нагороду військовому, який перебуває в лікарні в Рівненській області через поранення, 22 травня
Зеленський нагороджує пораненого військового. Фото: Офіс Президента

Візит Зеленського у Рівненську область

Новини.LIVE розповідали, що президент відвідав Рівненщину в п'ятницю, 22 травня. Під час візиту він провів зустрічі з керівниками громад, на яких обговорили посилення безпеки Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Зокрема, із подібним візитом Зеленський був у Славутичі 21 травня, де обговорив посилення безпеки та захист Київської і Чернігівської областей.

Також Зеленський відвідав Рівне, де зустрівся зі студентами професійного коледжу та поговорив про розвиток професійної освіти. Глава держави наголосив, що Україна потребуватиме великої кількості фахівців сфери прикладних професій.

Володимир Зеленський Рівненська область українські військові
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації