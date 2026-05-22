На Рівненщині Зеленський відвідав та нагородив поранених захисників

Президент України Володимир Зеленський нагороджує пораненого бійця.

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Рівненську область 22 травня відвідав поранених українських захисників, які перебувають на реабілітації. Також глава держави відзначив героїзм військових нагородами.

Офіс Президента.

"Був у наших воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень в одному з медичних закладів Рівненщини. Поспілкувався з захисниками", — зазначив президент.

Він розповів, що бійці брали участь у захисті України в Харківській, Херсонській, Дніпровській та Донецькій областях, а також — у Курській операції. Зеленський нагородив воїнів та подякував їм за службу. Також український лідер наголосив на важливості розвитку інфраструктури для реабілітації ветеранів, адже це свідчить про повагу до людей.

"Дякую нашим лікарям, реаніматологам та всім, хто щодня працює для того, щоб наші воїни мали доступ до якісного лікування, відновлення й підтримки", — додав Зеленський.

Новини.LIVE розповідали, що президент відвідав Рівненщину в п'ятницю, 22 травня. Під час візиту він провів зустрічі з керівниками громад, на яких обговорили посилення безпеки Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Зокрема, із подібним візитом Зеленський був у Славутичі 21 травня, де обговорив посилення безпеки та захист Київської і Чернігівської областей.

Також Зеленський відвідав Рівне, де зустрівся зі студентами професійного коледжу та поговорив про розвиток професійної освіти. Глава держави наголосив, що Україна потребуватиме великої кількості фахівців сфери прикладних професій.