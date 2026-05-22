На Ровенщине Зеленский посетил и наградил раненых защитников

Президент Украины Владимир Зеленский награждает раненого бойца.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область 22 мая посетил раненых украинских защитников, которые находятся на реабилитации. Также глава государства отметил героизм военных наградами.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента.

Зеленский наградил военных в Ровенской области

"Был у наших воинов, которые лечатся и проходят реабилитацию после ранений в одном из медицинских учреждений Ровенской области. Пообщался с защитниками", — отметил президент.

Он рассказал, что бойцы участвовали в защите Украины в Харьковской, Херсонской, Днепровской и Донецкой областях, а также — в Курской операции. Зеленский наградил воинов и поблагодарил их за службу. Также украинский лидер отметил важность развития инфраструктуры для реабилитации ветеранов, ведь это свидетельствует об уважении к людям.

"Спасибо нашим врачам, реаниматологам и всем, кто ежедневно работает для того, чтобы наши воины имели доступ к качественному лечению, восстановлению и поддержке", — додов Зеленский.

Визит Зеленского в Ровенскую область

Новини.LIVE рассказывали, что президент посетил Ровенскую область в пятницу, 22 мая. Во время визита он провел встречи с руководителями громад, на которых обсудили усиление безопасности Ровенской, Житомирской и Волынской областей. В частности, с подобным визитом Зеленский был в Славутиче 21 мая, где обсудил усиление безопасности и защиту Киевской и Черниговской областей.

Также Зеленский посетил Ровно, где встретился со студентами профессионального колледжа и поговорил о развитии профессионального образования. Глава государства подчеркнул, что Украина нуждаться в большом количестве специалистов сферы прикладных профессий.

