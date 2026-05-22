Защита севера: Зеленский подвел итоги визита в Ровенскую область

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Ровенской области в пятницу, 22 мая. Глава государства отметил, что среди ключевых вопросов, которые удалось обсудить с руководителями громад региона, - "защита этого северного направления". Он подчеркнул, что ни один отрезок не будет без внимания.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время ежедневного вечернего обращения, передает Новини.LIVE.

Зеленский на Ровенщине

"Сегодня я здесь, на нашей прекрасной Ровенской области, хочу поблагодарить все наши громады трех областей. Ровенская область, Житомирская, Волынская область. Мы говорили с руководителями общин, в том числе о защите этого северного направления. Учитывая угрозы, которые есть. Вчера были общины Черниговской и Киевской областей, сегодня - еще эта часть нашего государства.

Ни одно направление не оставим без внимания. Было и немало социальных вопросов, вопросов было много образовательных. И о школьном транспорте, и о дорогах, чтобы к школам доезжать, и о строительстве новых школ. Чиновники все это слышали, были онлайн, и я рассчитываю, что реагировать будут предметно и быстро. Рассчитываю на конкретные решения. Спасибо всем, кто работает ради нашего государства, всем, кто защищает Украину и свою громаду, как самого себя. Важный день. Спасибо, Ривненщина! " - написал Президент.

Новость дополняется...