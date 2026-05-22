Головна Новини дня Захист півночі: Зеленський підбив підсумки візиту на Рівненщину

Дата публікації: 22 травня 2026 18:40
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Рівненській області в п'ятницю, 22 травня. Глава держави зазначив, що серед ключових питань, які вдалося обговорити з керівниками громад регіону, — "захист цього північного напрямку". Він підкреслив, що жоден відтинок не буде поза увагою.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час щоденного вечірнього звернення, передає Новини.LIVE.

Зеленський на Рівненщині

"Сьогодні я тут, на нашій прекрасній Рівненщині, хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей. Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави.

Жоден напрямок не залишимо без уваги. Було й немало соціальних питань, питань було багато освітніх. І про шкільний транспорт, і про дороги, щоб до шкіл доїжджати, і про будівництво нових шкіл. Урядовці все це чули, були онлайн, і я розраховую, що реагувати будуть предметно та швидко. Розраховую на конкретні рішення. Дякую всім, хто працює заради нашої держави, всім, хто захищає Україну та свою громаду, як самого себе. Важливий день. Дякую, Рівненщино!" — написав Президент.

Новина доповнюється...

Інна Буряк
Автор:
Інна Буряк
