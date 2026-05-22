Зеленський: далекобійність та успіхи України на фронті посилюють дипломатію

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії — Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцем та Кіром Стармером в п'ятницю, 22 травня. Політики обговорили дипломатичний процес щодо миру, тиск на РФ та плани останньої щодо Білорусі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента.

"Провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом – формат Е3–Україна. Передусім про те, як зробити так, щоб дипломатія заради миру активізувалась і Європа в ній була. Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії. Домовились, що наші радники з питань національної безпеки зустрінуться ближчим часом.

Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією. Обговорили й комунікацію з американською стороною. Робимо все, щоб справжній мир був. Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

