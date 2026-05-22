Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: далекобійність та успіхи України на фронті посилюють дипломатію

Зеленський: далекобійність та успіхи України на фронті посилюють дипломатію

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 19:02
Зеленський: далекобійність та успіхи України на фронті посилюють дипломатію
термінова новина

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії — Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцем та Кіром Стармером в п'ятницю, 22 травня. Політики обговорили дипломатичний процес щодо миру, тиск на РФ та плани останньої щодо Білорусі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента.

"Провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом – формат Е3–Україна. Передусім про те, як зробити так, щоб дипломатія заради миру активізувалась і Європа в ній була. Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії. Домовились, що наші радники з питань національної безпеки зустрінуться ближчим часом.

Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією. Обговорили й комунікацію з американською стороною. Робимо все, щоб справжній мир був. Слава Україні!" — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Читайте також:
Володимир Зеленський дипломатія далекобійна зброя
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації