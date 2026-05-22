Зеленский: дальнобойность и успехи Украины на фронте усиливают дипломатию

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Германии и Великобритании - Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцем и Киром Стармером в пятницу, 22 мая. Политики обсудили дипломатический процесс по миру, давление на РФ и планы последней в отношении Беларуси.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Офис Президента.

"Провел разговор с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом - формат Е3-Украина. Прежде всего о том, как сделать так, чтобы дипломатия ради мира активизировалась и Европа в ней была. Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее - как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может побудить к правильной и действенной дипломатии. Договорились, что наши советники по вопросам национальной безопасности встретятся в ближайшее время.

Отдельно проинформировал лидеров о российских планах относительно Украины, Беларуси и других направлений в Европе. Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды уровня разведок более подробно обменяются имеющейся информацией. Обсудили и коммуникацию с американской стороной. Делаем все, чтобы настоящий мир был. Слава Украине! " - говорится в сообщении.

