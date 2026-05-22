Зеленский отметил усиление обороны в северных областях

Зеленский отметил усиление обороны в северных областях

Дата публикации 22 мая 2026 23:33
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями громад Ровенской, Житомирской и Волынской областей. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями областных военных администраций и руководителями громад Ровенской, Житомирской и Волынской областей в пятницу, 22 мая. Также в мероприятии приняли участие народные депутаты от этих регионов. Украинский лидер вместе с участниками встречи обсудил безопасность и важность подготовки к возможным угрозам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з із керівниками ОВА та громад Рівненської, Житомирської та Волинської областей у п'ятницю, 22 травня
Зеленский вместе с участниками встречи 22 мая. Фото: Офис Президента

Встреча Зеленского с руководителями ОВА и громад

"Мы смотрим на север сейчас из-за тех или иных сигналов от разведок. Мы должны быть сильными. "Русским" точно ничего не удастся. Очень важно к этому относиться профессионально, иметь соответствующее количество войск, средств, людей и фортификационные сооружения и круговую оборону. Абсолютно понятные задачи", — отметил Зеленский.

Он рассказал, что государство помогает финансировать построение укреплений и увеличивает количество военных на этих направлениях. Президент подчеркнул, что украинские защитники знают, что делают и имеют задачи, утвержденные на Ставке Верховного Главнокомандующего.

Кроме того, обсудили ремонт дорог и обеспечение громады школьными автобусами. По словам вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, в Ровенской области восстановили 30% дорог.

Также затронули вопрос увеличения количества школ в регионе, поскольку из-за высокого уровня рождаемости не хватает мест для учеников. Громады попросили заложить в госбюджет субвенцию на завершение строительства и реконструкции школ, которые начались до полномасштабной войны.

Зустріч Президента України Воолодимира Зеленського із керівниками обласних військових адміністрацій та керівниками громад Рівненської, Житомирської та Волинської областей у п'ятницю, 22 травня
Народный депутат от Ривненщины Александр Аликсийчук. Фото: Офис Президента

Среди прочего — обсудили воплощение планов устойчивости, бесплатное питание для школьников и поддержку ветеранов. Зеленский поручил Кабмину с 1 сентября обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием.

Визит Зеленского в Ровенскую область

Новини.LIVE сообщали о визите президента в Ровенскую область в пятницу, 22 мая, где глава государства не только принял участие во встрече с руководителями громад, но и посетил студентов профессионального колледжа и раненых защитников в больнице на реабилитации.

В частности, во время встречи со студентами Зеленский отметил важность представителей прикладных профессий в жизни страны, ведь возникает большая потребность в большом количестве квалифицированных специалистов.

Добавим, что украинский лидер отметил государственными наградами военных, которые находятся на восстановлении в больнице. Также президент пообщался с бойцами: они защищали Харьковскую, Херсонскую, Днепровскую и Донецкую области, а также участвовали в Курской операции.

Владимир Зеленский безопасность встреча
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
