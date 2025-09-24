Зеленський на Генасамблеї ООН — головні тези виступу

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео виступу

Президент України Володимир Зеленський виступив під час дебатів Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку та озвучив низку ключових заяв. Він зосередився на питаннях безпеки, міжнародної підтримки та нових викликах, з якими стикається Україна у війні з Росією.

Новини.LIVE зібрали головні тези Президента Зеленського.

Головні тези виступу Зеленського на Генасамблеї ООН

Президент України наголосив, що найкращими гарантіями безпеки для держави є союзники зі зброєю, готові підтримати у вирішальний момент.

Він підкреслив важливість допомоги Молдові, яка також перебуває під тиском Росії, і закликав Європу не допустити втрати цієї країни.

Зеленський о кремо згадав ситуацію на Запорізькій АЕС, де стався черговий блекаут , назвавши це наслідком слабких інституцій.

Глава держави також заявив, що Росія категорично відмовляється від припинення вогню чи перемир’я, і звірські вбивства тривають щотижня.

Зеленський різко розкритикував порушення Росією повітряного простору Польщі, назвавши це "божевіллям".

Також президент наголосив на необхідності встановлення міжнародних правил використання штучного інтелекту у військових системах.

Зеленський підкреслив, що Україна має значну перевагу в дронах, які здатні долати 2–3 тисячі кілометрів.

Але десятки тисяч людей у світі вже навчилися професійно вбивати за допомогою цих технологій, і це серйозний виклик, який складно зупинити.

Президент також заявив, що зупинити Путіна зараз дешевше, ніж у майбутньому захищати всі порти та кораблі від терористичних атак.

Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, аби наблизити кінець війни.

На завершення свого виступу Зеленський оголосив про рішення України відкрити експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні системи, перевірені у реальних бойових умовах.

