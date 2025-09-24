Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань з боку Росії. Глава держав наголосив, що Європа не має дозволити втратити Молдову.

Про це український лідер заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у середу, 24 вересня.

Зеленський про важливість підтримки Молдови

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на полях Генеральної асамблеї ООН заявив про важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань з боку Путіна.

"Європа не може дозволити втратити Молдову, дуже важливо пам'ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу РФ, — наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що для Європи підтримати Молдову багато не вартуватиме, а от не зробити цього — матиме набагато вищу ціну.

Саме тому, на думку Зеленського, Євросоюз має допомогти Молдові фінансами, енергетичною підтримкою, а не лише словами чи політичними жестами.

Раніше повідомлялося, що наступною потенційною мішенню після інцидентів з російськими дронами у Польщі може стати Молдова.

Крім того, нещодавно Президентка Молдови Мая Санду заявляла, що Росія витрачає сотні мільйонів євро для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.