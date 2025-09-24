Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Новини дня Президент пояснив важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань РФ

Президент пояснив важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань РФ

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 16:39
Зеленський заявив про важливість підтримки Молдови
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань з боку Росії. Глава держав наголосив, що Європа не має дозволити втратити Молдову.

Про це український лідер заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у середу, 24 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про важливість підтримки Молдови

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на полях Генеральної асамблеї ООН заявив про важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань з боку Путіна.

"Європа не може дозволити втратити Молдову, дуже важливо пам'ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу РФ, — наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що для Європи підтримати Молдову багато не вартуватиме, а от не зробити цього — матиме набагато вищу ціну.

Саме тому, на думку Зеленського, Євросоюз має допомогти Молдові фінансами, енергетичною підтримкою, а не лише словами чи політичними жестами.

Раніше повідомлялося, що наступною потенційною мішенню після інцидентів з російськими дронами у Польщі може стати Молдова.

Крім того, нещодавно Президентка Молдови Мая Санду заявляла, що Росія витрачає сотні мільйонів євро для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Володимир Зеленський Європейський союз Молдова війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації