Президент пояснив важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань з боку Росії. Глава держав наголосив, що Європа не має дозволити втратити Молдову.
Про це український лідер заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у середу, 24 вересня.
Зеленський про важливість підтримки Молдови
У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на полях Генеральної асамблеї ООН заявив про важливість підтримки Молдови на тлі зазіхань з боку Путіна.
"Європа не може дозволити втратити Молдову, дуже важливо пам'ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу РФ, — наголосив Зеленський.
Водночас він зазначив, що для Європи підтримати Молдову багато не вартуватиме, а от не зробити цього — матиме набагато вищу ціну.
Саме тому, на думку Зеленського, Євросоюз має допомогти Молдові фінансами, енергетичною підтримкою, а не лише словами чи політичними жестами.
Раніше повідомлялося, що наступною потенційною мішенню після інцидентів з російськими дронами у Польщі може стати Молдова.
Крім того, нещодавно Президентка Молдови Мая Санду заявляла, що Росія витрачає сотні мільйонів євро для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові.
