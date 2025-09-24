Термінова новина

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Філіпе VI. Глава держави назвав розмову з королем "хорошою".

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Філіпе VI. Лідери обговорили низку важливих питань.

"Я мав хорошу розмову з Його Величністю королем Іспанії Феліпе VI. Іспанія підтримує Україну в багатьох сферах: гуманітарній, військовій та економічній. Найважливіше, що ця підтримка є щирою та ефективною. Дякую за вашу справжню солідарність з нашим народом", — написав Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/X

