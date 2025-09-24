Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — деталі

Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:50
Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Філіпе
Термінова новина

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Філіпе VI. Глава держави назвав розмову з королем "хорошою".

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Королем Іспанії — що відомо

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Філіпе VI. Лідери обговорили низку важливих питань.

"Я мав хорошу розмову з Його Величністю королем Іспанії Феліпе VI. Іспанія підтримує Україну в багатьох сферах: гуманітарній, військовій та економічній. Найважливіше, що ця підтримка є щирою та ефективною. Дякую за вашу справжню солідарність з нашим народом", — написав Зеленський.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/X

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори Іспанія війна в Україні зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
