Зеленський зустрівся з Королем Іспанії — деталі
У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Філіпе VI. Глава держави назвав розмову з королем "хорошою".
Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.
Зустріч Зеленського з Королем Іспанії — що відомо
"Я мав хорошу розмову з Його Величністю королем Іспанії Феліпе VI. Іспанія підтримує Україну в багатьох сферах: гуманітарній, військовій та економічній. Найважливіше, що ця підтримка є щирою та ефективною. Дякую за вашу справжню солідарність з нашим народом", — написав Зеленський.
