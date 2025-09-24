Владимир Зеленский и Король Испании Филиппе VI. Фото: Зеленский/X

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Испании Филиппе VI. Глава государства назвал разговор с королем "хорошим".

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в соцсети X.

Встреча Зеленского с Королем Испании — что известно

В среду, 24 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королем Испании Филипе VI. Лидеры обсудили ряд важных вопросов.

"Я имел хороший разговор с Его Величеством королем Испании Фелипе VI. Испания поддерживает Украину во многих сферах: гуманитарной, военной и экономической. Самое важное, что эта поддержка является искренней и эффективной. Спасибо за вашу настоящую солидарность с нашим народом", — написал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/X

Напомним, что в среду, 24 сентября, во время Генассамблеи ООН Владимир Зеленский заявил, что остановить Путина дешевле, чем защищаться.

Также украинский лидер сказал, что Путин категорически отказывается от перемирия.