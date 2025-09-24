Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поговорил с Рамафосой об усилении ударов РФ

Зеленский поговорил с Рамафосой об усилении ударов РФ

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 18:54
Встреча Зеленского и Рамафосы — поговорили об ударах России
Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября встретился с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны поговорили об усилении ударов России и ситуации на фронте.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Рамафосы

Зеленский рассказал президенту ЮАР, что сейчас Россия усиливает удары по гражданским объектам Украины. Также лидеры пообщались о ситуации на фронте.

Глава государства подчеркнул, что в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий.

"Спасибо Сирилу Рамафосе за готовность ЮАР принять такую встречу и за вовлеченность страны в мирный процесс", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также встретился с Королем Испании. Президент назвал его поддержку искренней и эффективной.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что Россия отказывается от прекращения огня. Из-за этого в Украине гибнут люди.

Владимир Зеленский переговоры ЮАР обстрелы война в Украине Сирил Рамафоса
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации