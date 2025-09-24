Встреча Зеленского и Рамафосы — поговорили об ударах России

Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября встретился с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны поговорили об усилении ударов России и ситуации на фронте.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Встреча Зеленского и Рамафосы

Зеленский рассказал президенту ЮАР, что сейчас Россия усиливает удары по гражданским объектам Украины. Также лидеры пообщались о ситуации на фронте.

Глава государства подчеркнул, что в отличие от России, Украина готова к встрече на уровне лидеров без предварительных условий.

"Спасибо Сирилу Рамафосе за готовность ЮАР принять такую встречу и за вовлеченность страны в мирный процесс", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также встретился с Королем Испании. Президент назвал его поддержку искренней и эффективной.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что Россия отказывается от прекращения огня. Из-за этого в Украине гибнут люди.